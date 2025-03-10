川普不排除今年可能發生經濟衰退 債券交易已出現端倪

美國總統川普表示，關稅和貿易政策帶來「些許動盪」是難免的，且不排除今年可能出現經濟衰退。

他接受福斯新聞（Fox News） 節目訪問時說道：「我不喜歡預測這類事情。目前正處於轉型期，因為我們推動的改革規模非常龐大。我們正在讓財富回流美國。」

美國商務部長盧特尼克周日在MBC 受訪時則表示，美國經濟不可能陷入衰退。

盧特尼克說：「美國不會發生經濟衰退。」他認為，川普的對等關稅政策最終將壓低物價，並帶動美國經濟繁榮。

「未來兩年，大家將見證美國迎接最強勁的成長，」他說。「我敢打包票絕不會經濟衰退，根本不可能。」

不過，盧特尼克承認，部分關稅措施會引發通膨，呼應川普在國會演說中警告「會有此許波折」。他說：「會出現一些波折嗎？當然會。」「外國貨品會變貴一些，但美國製造的產品會變得更便宜。透過購買美國貨品，將有將有助於美國經濟。」

他也駁斥企業界對關稅政策不夠明確的疑慮。川普強調，產業界對政府政策已「非常清楚」，並抨擊企業對政策模糊性的批評不過是「口號」。

「他們總是這麼說，這幾乎成了一種口號——我們需要明確性。聽起來也對，但多年來，那些全球主義者、大型跨國企業一直在剝削美國，掠奪美國的財富。而我們現在所做的，只不過是拿回一部分而已。」

不過，由於川普混亂的關稅政策和聯邦政府裁員計畫可能進一步抑制成長步調，債券交易浮現美國經濟可能停滯的訊號。

市場原本預期川普會透過刺激政策推動景氣，進而推升美國公債殖利率，但在他上任不到兩個月內便迅速瓦解。

交易者反而大舉買進短期美債，導致2年期債券殖利率自2月中以來大幅下滑。市場預期聯準會（Fed）最快可能在5月重啟降息，以防經濟進一步惡化。

道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg說：「幾周前，市場還在問我們，美國經濟是否將恢復加速成長，」「但現在，市場對衰退一詞的討論突然大幅增加，投資人對經濟成長的樂觀情緒已經轉為徹底悲觀。」

Brandywine Global 投資管理公司基金經理人Tracy Chen 說：「由於川普的政策順序是先關稅、後減稅，這無疑提高了經濟衰退的風險。」