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加拿大自由黨新黨魁卡尼 獲85.9%壓倒性得票率

中央社／ 多倫多9日專電

加拿大執政黨自由黨今晚投票選出新黨魁卡尼（Mark Carney）。這位即將成為加國第24任總理的前央行總裁，獲得自由黨85.9%的壓倒性得票率；他也將是加拿大史上罕見不具國會議員身分的總理當選人。

卡尼在自由黨（Liberal Party）團結一致聲勢中當選，反對黨陣營已矢言在國會3月24日復會後，發動不信任投票舉行新任總理大選；但自由黨也很可能會趁著黨內團結氣勢，在國會復會以前，自行宣布舉行大選。

現年59歲的卡尼在今晚當選演講中承諾，他將採取「正向領導」，團結加拿大人，「自由黨團結強大，隨時準備為建設更美好的國家而奮鬥。」

這兩年自由黨民調支持率原本遠遠低於保守黨，在加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）1月6日宣布請辭後，自由黨民調支持率已出現大幅改善。因此，未來的總理大選誰勝誰負，仍在未定之天。

杜魯道預料將在他與卡尼權力過渡期間，繼續擔任總理幾天。在今晚黨魁選舉結果公布前，杜魯道向現場2000多位黨員演說指出：「毫無疑問，這是決定國家命運的時刻。民主得來不易；自由得來不易；甚至加拿大（的存在）也是如此。」

杜魯道並表示，雖然他對自由黨政府過去10年成就「非常自豪」，但現在不是慶祝成功的時候；「我們是個既能採取外交手段，也能在必要時奮起反抗的國家。」

美國總統川普掌權後，隨即宣布對長期盟友加拿大施加高額關稅，還公開要求加拿大成為美國第51州，美加關係前所未見地緊繃；加拿大也因主權和經濟飽受美國威脅，民氣憤慨高昂，有意參與下屆總理大選的主要政黨可能候選人，都不忘強調自己比他人更有能力與川普談判或對抗。

加拿大 大選 美國

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