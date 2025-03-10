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美股期指挫低 道瓊一度摔400點那指跌1% 川普未排除衰退可能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在台灣時間10日清晨，美股三大期貨指數走低。路透
在台灣時間10日清晨，美股三大期貨指數走低。路透

美股三大期貨指數走低，反映隨著美國總統川普推動各種關稅措施、而且在訪談中沒有排除今年美國經濟衰退的可能性，投資人正承受3月初市場動盪帶來虧損的苦痛。

在台灣時間周一清晨7時45分左右，道瓊指數期貨挫跌258點，跌幅0.6%，稍早一度大跌400點；標普500指數期貨下跌0.8%，稍早跌幅一度達1.1%。

以科技股為主的小型那斯達克100指數期貨下跌1%，盤中稍早一度重挫1.47%。

在上周，標普500指數重挫3.1%，為9月來最大單周跌幅；道瓊指數和那斯達克綜合指數分別跌2.37%和3.45%。

美股陷入掙扎，正值華盛頓政策的發展令市場擔心不已，而美墨加則對關稅展開談判。

在周日播出的福斯新聞節目中，當主持人問川普是否預期今年美國經濟將陷入衰退，川普未排除這個可能性，他表示，「我討厭預測這樣的事情。有一段過渡期，因為我們正在做的事情非常浩大。我們正把財富帶回美國」。

川普還說：「這是大事情。而且總有一段過渡期，需要一些時間，需要一些時間…。」

本周美國的政治紛擾仍可能延續，伴隨著大量經濟數據，將影響市場走勢。

除了25%鋼鋁關稅預定本周三生效外，美國當天也將公布2月消費者物價指數（CPI）、周四則公布生產者物價指數（PPI），周五還有密西根大學消費信心指數。

川普 指數 美國

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