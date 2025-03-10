加拿大新任準總理是他！59歲央行前總裁兼政治素人 對川普鷹派

紐約時報報導，加拿大執政黨自由黨9日宣布，央行前總裁卡尼（Mark Carney）以驚人的86.9%得票率擊敗前財政部長方慧蘭，確定出線新任黨魁，料將接替杜魯多成為新任加拿大總理，而卡尼首要且最急迫的挑戰將是因應美國總統川普對加拿大的經濟和主權威脅。

報導指出，現年59歲的卡尼，曾在2008年全球金融危機中帶領加拿大央行度過難關，並在英國脫歐過程中指導英格蘭銀行，但他從未當選公職。

「美國和加拿大一邊一國，」卡尼在勝選演說中直球回應川普一再威脅併吞加拿大為美國第51州的言論，「加拿大永遠不會以任何形式或方式，成為美國的一部分。加拿大並未主動挑起這場戰鬥，但當別人挑釁時，加拿大人永遠準備好迎戰」。

卡尼補充：「所以美國人不要誤會了，在貿易上，誠如在冰上曲棍球賽，加拿大將獲得勝利。」

由於卡尼並未在國會擁有席位，預計就任總理後不久將呼籲舉行聯邦大選。大選最快將在10月登場，料將對決保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）。