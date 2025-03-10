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美鋼鋁關稅本周三生效 商務部長表明不會暫緩實施

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國商務部長盧特尼克（圖右者）認為，預定3月12日生效的鋼鋁進口品關稅措施將如期實施。圖左者為美國總統川普。路透
美國商務部長盧特尼克（圖右者）認為，預定3月12日生效的鋼鋁進口品關稅措施將如期實施。圖左者為美國總統川普。路透

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 表明，他不認為預定本周三（12日）生效、對鋼鋁進口品徵收25%關稅的措施將暫緩實施。

盧特尼克在NBC節目中被問到鋼鋁關稅是否將在3月12日生效時，他回答：「是的。」

美國總統川普是在2月下令實施鋼鋁關稅，包含對來自兩大供應國加拿大、墨西哥的鋼鋁產品課稅，同時適用金屬加工後的成品。

美國鋼鐵製造業者已敦促川普不要對關稅予以豁免。關稅可能會影響使用鋁和鋼的美國企業。

政府官員表示，這項政策目標是打擊包含俄羅斯和中國大陸在內的國家試圖規避現有關稅的行為。然而，川普的關稅政策通常是倉促推出，接下來撤回或延後，導致外界感到迷惑，並為金融市場帶來混亂。

川普在上周對來自加拿大和墨西哥的進口商品實施全面關稅，但隨後又有所讓步，包括對來自加拿大與墨西哥的汽車暫緩徵收25%關稅一個月，稍後把暫緩實施關稅的範圍擴大至所有美墨加協定（USMCA）涵蓋的商品和服務。

相關暫緩行動將持續到4月2日，屆時美國政府計劃公布針對全球各國的所謂「對等關稅」，也會針對特定產業提出關稅措施。

盧特尼克表示，川普正在利用對墨西哥、加拿大和中國大陸的關稅來施壓這些國家，以遏制非法移民和毒品流入美國。

他說：「如果芬太尼問題結束，我認為這些（關稅）將取消。」「但如果芬太尼問題沒有解決，或他（川普）對此仍感到不確定，那麼關稅將維持到直到他感到滿意為止。」

加拿大 川普 美國

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