川普接受福斯專訪 未排除今年美國經濟衰退可能性
美國福斯新聞（Fox News）今天播出對總統川普（Donald Trump）的專訪，主持人問他是否預期今年美國經濟將陷入衰退，川普未排除這個可能性。
福斯新聞節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）對川普表示，人們日益對經濟放緩感到憂心，亞特蘭大聯邦準備銀行指出，美國經濟第一季將萎縮，「您承接了一片混亂，您是否預期今年美國經濟將陷入衰退？」
川普回答說：「我討厭預測這樣的事情。有一段過渡期，因為我們正在做的事情非常浩大。我們正把財富帶回美國。」
他還說：「這是大事情。而且總有一段過渡期，需要一些時間，需要一些時間…。」
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