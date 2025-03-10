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美媒：川普2.0對台政策仍是謎

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美媒Axios八日報導，美國總統在保衛台灣的議題上長期奉行「戰略模糊」政策，但在川普2.0下，美方會怎麼做仍是個謎。報導稱華府主導的全球秩序正被美國總統川普瓦解，為中國大陸何時侵台帶來高度不確定性，甚至可能帶來新的機會。

川普三日表明中國犯台將是災難，但也刻意避談屆時會否出兵保台，只說「我從不對此置評，因為不想令自己陷入那種境地」。

美國財長貝森特七日對美媒ＣＮＢＣ說，川普「相信」中國國家主席習近平不會在他任內侵台。美國官員長期認為，習近平準備在後年共軍建軍百年對台採取行動。

中國政府五日宣布今年度軍費預算達人民幣一兆七千八百四十六點六五億元、年增率達百分之七點二。緊張持續加劇的另一跡象是中國駐美大使館日前揚言，若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方奉陪到底。

報導說，川普在全球舞台上唯一在意的是美國核心利益，盟友和理想主義則已丟到一邊。他對烏克蘭的策略，使許多人打消以為他會單單為了保護民主國家免遭獨裁國家侵略而協防台灣的想法。

但台烏仍有些不同。台灣在全球經濟上舉足輕重，台積電生產全球九成多的最先進半導體，川普則對台積電在全球晶片製造上的主導地位不滿。

但台積電在川普的新關稅政策威脅下，上周宣布加碼至少一千億美元在美國生產晶片。這讓川普龍心大悅，台灣民眾則擔心這恐使台灣更容易遭中國攻擊。

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