對川普威脅無感 加薩民眾：我們沒什麼可失去的

美國總統川普5日透過社群媒體向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯發出最後通牒，要求他們立刻釋放所有人質，否則將面臨慘痛代價。哈瑪斯無視這項威脅，並重申只有加薩實現永久停火才會釋放剩下的以色列人質。

半島電視台也訪問多名加薩居民對此事的看法。有的人表示對此沒有感覺，自己已經沒什麼可失去的。有的人對此回應說，離他們遠一點。

59歲加薩男子沙拉法（Yasser al-Sharafa）表示，他不理睬這些威脅，因為他和許多加薩人一樣，已經「沒什麼可失去的了」。

沙拉法在這之前說：「我曾是知名的服飾批發商。我在加薩市特拉哈瓦區（Tel Al-Hawa）擁有一間六層樓的大型商店、一輛車和一座倉庫。這些年努力的心血都化為烏有，在戰爭中被摧毀。放眼望去，到處都是破壞、廢墟和悲劇，還有什麼值得我們悲傷的事？」特拉哈瓦區是加薩較富裕的地區。

沙拉法現在經營一個販售糖果和零食給孩童的攤位。他說：「無論是川普還是其他人，都沒有差別。」

沙拉法還表示：「即使我們交出人質，狀況也不會改變。戰爭可能以他們編造的新藉口再次爆發。我們對全世界失去了信任。」

75歲退休官員艾哈邁德（Wael Abu Ahmed）來自加薩市北部希克拉旺區（Sheikh Radwan）。他表示，他對於川普的威脅感到驚訝。

艾哈邁德問道：「我們在加薩還剩下什麼？我們已經目睹這場戰爭的恐怖，難道他們做得還不夠嗎？川普的聲明無足輕重。我認為，他只是透過威脅向哈瑪斯施壓。他們唯一還能做的就是徹底消滅我們。

艾哈邁德還說：「離我們遠一點。讓我們自己面對降臨在我們身上的災難；或者把我們全都殺了，讓我們擺脫痛苦。我要說的就是這些了。」