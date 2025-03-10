反馬斯克人士 找特斯拉出氣

部分美國民眾對科技富豪馬斯克積怨已久，在執掌政府效率部（ＤＯＧＥ）後大舉解僱聯邦雇員，更引發強烈反彈，使他旗下特斯拉的全美店面外，近來持續湧現大規模抗議，還有人將怒火發洩在特斯拉電動車上。

網路上對馬斯克的不滿情緒已蔓延至現實生活，特斯拉店面、充電站及電動車均傳出相繼遭破壞。華盛頓郵報報導，據法庭文件及其他資料數據，自川普第二任以來，對特斯拉設施的暴力與破壞行為已逾十起。

其中麻州一家購物中心附設的多個特斯拉充電站遭縱火，俄勒岡州一家特斯拉店面遭開槍掃射，犯嫌還向展示的特斯拉車輛以及遭打破的窗戶投擲汽油彈。

不僅店面及充電站遭破壞，就連一般民眾擁有的特斯拉車輛也連帶遭殃。麻州一名亞裔車主就發現愛車遭貼上反馬斯克的貼紙，上面還有馬斯克疑似行「納粹禮」的姿勢。這名車主由於怕再遭攻擊而不敢開特斯拉，並認為犯嫌顯然企圖向馬斯克傳遞某種訊息，然而遭殃的卻是無辜車主。

馬斯克對這些不滿他的發洩情緒做出回應。他在社群媒體寫道，如此破壞他人財產就是蓄意毀損，並非言論自由的範疇。

特斯拉的麻煩還不只如此，該公司在全球的銷售持續下滑，抵制的聲浪愈來愈大。自美國總統川普一月回任以來，特斯拉股價已經下跌逾百分之卅五。有車主已後悔當初買特斯拉，原因是部分人士認為此一品牌現已淪為極右翼政治的象徵。

特斯拉股東蓋博說，不少原本可能有意選購特斯拉的消費者「可能不想跟馬斯克有絲毫牽扯，也不想遭無妄之災」，因此對特斯拉敬而遠之。蓋博還說馬斯克的極端化政治觀點以及示威者破壞特斯拉的行徑，皆對該品牌產生負面影響，而「唯一」解方就是有人接管經營特斯拉。