魯比歐槓馬斯克 川普：他倆沒衝突

對紐約時報七日披露美國國務卿魯比歐和執掌政府效率部（ＤＯＧＥ）的馬斯克，六日在閉門內閣會議中爆發爭執，美國總統川普八日在自創社群媒體真實社群寫道，魯、馬兩人關係極好，除此之外的說法都是「假新聞」。

川普七日在白宮答覆媒體提問時聲稱魯馬相處融洽、工作表現又好，他倆沒衝突。但紐時報導說馬斯克在前述會議中指控魯比歐未按計畫裁撤國務院人員，魯比歐反批馬斯克亂講，國務院明明已有逾一千五百人接受優離優退方案，並反諷是否要回聘他們，好讓馬斯克再開除這些人一次。

美國廣播公司（ＡＢＣ）八日報導說，會中其他大多數閣員在魯馬爭執時都只冷眼旁觀。

另外，紐時八日報導說，川普回任七周以來，馬斯克開除大批聯邦雇員並高調削減聯邦支出，其影響範圍已擴大至華府以外，連共和黨票倉選出的國會議員也不禁感到緊張。

共和黨籍聯邦參議員卡皮托說，在她選區的西維吉尼亞州，就業和經濟一向是選民關注的議題，毫無疑問的是，每當有人失業，這對任何當政者都有政治風險。

馬斯克也給民主黨人可乘之機，淪為他們與共和黨人進行政治競爭時的箭靶。民主黨籍聯邦參議員墨菲就比喻說，「這故事很簡單：馬斯克和富商大賈們已掌控（美國）政府，竊取美國人民的財富來中飽私囊」，而這樣的訊息是「很有說服力，若我們一而再、再而三地對選民說，那共和黨人就贏不了（選舉）」。

在民主黨政治人物和該黨新推出的一些競選廣告中，馬斯克正扮演「主角」。民主黨高階黨工和策士正優先利用馬斯克來凝聚支持者、使中間選民動搖，並建構對抗共和黨的戰線。

目前馬斯克在華府無孔不入，很快就成為可能重塑全美政治的變數。他已展現自己親自站到第一線影響選戰走向的意願，靠他的「鈔能力」砸大錢，並藉此壓制共和黨內的異議。但政府效率部至今的強勢高調作為，到頭來可能不受選民歡迎。

華郵二月一項民調顯示，四成九的美國成人不贊成馬斯克在聯邦政府的作為、三成四則贊成。皮尤研究中心二月十九日發布的民調也顯示，美國有五成四的受訪者對馬斯克持負面看法。紐約馬瑞斯特學院三日公布的民調也發現，半數受訪者對馬斯克持負面看法，另有四成四對ＤＯＧＥ持負面看法。

另外，英國金融時報九日引述涉入交易的資產管理公司和投資人報導，自川普去年任命馬斯克負責ＤＯＧＥ以來，中國大陸的資產管理公司持續以川、馬關係為賣點，向中國富豪籌資。這些資金流入馬斯克未上市的新創公司，包括人工智慧（ＡＩ）企業xAI、大腦晶片公司Neuralink及太空探索科技公司（SpaceX）等。