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在白宮附近揮舞槍枝！1美國男遭特勤局開槍射擊…當時川普在「這處」

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在白宮附近揮舞槍枝！1美國男遭特勤局開槍射擊…當時川普在「這處」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普4日在國會發表演說前，一名美國陸戰隊官兵在白宮西廂辦公室外站崗。法新社
美國總統川普4日在國會發表演說前，一名美國陸戰隊官兵在白宮西廂辦公室外站崗。法新社

美國CBS新聞報導，美國特勤局聲明指出，他們在9日凌晨開槍射擊一名在白宮附近揮舞槍枝、又和執法部門發生「武裝衝突」的武裝男子。嫌犯已被送醫但狀況不明。當時總統川普不在白宮，而是在佛州海湖莊園度過周末。

美國NBC新聞報導，當地警方8日通報，一名「有輕生傾向的個人」可能從印第安那州前往華府特區。特勤局人員稍後發現這名人士的車輛，並發現一名符合描述的步行人士。

特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）在社群媒體X分享了特勤局的聲明。聲明中說，「員警靠近時，這名人士揮舞槍枝，雙方隨後發生武裝衝突，而我方人員開槍射擊」。

嫌犯已被送醫治療，目前狀況不明。聲明也指出，特勤局人員沒有受傷，相關當局正在調查這起事件。

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川普 槍枝 白宮 美國 衝突

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