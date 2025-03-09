川普致函伊朗促談核協議 哈米尼：拒絕在施壓下談判

美國總統川普表示，已致函伊朗最高當局，敦促對方就核協議進行談判。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天表示，伊朗不會在美國施壓下屈服談判。

綜合路透社與法新社報導，川普在接受福斯財經新聞網（Fox Business）專訪時表示，「有兩種方式可以處理伊朗問題：一是軍事行動，二是達成協議」，以阻止伊朗取得核武。

哈米尼表示：「他們的談判不是為了解決問題，而是為了支配我們。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，截至今天，伊朗尚未收到美國總統的任何來函。阿拉奇接受伊朗國家電視台採訪時表示：「我們聽說有這封信，但我們還沒有收到任何東西。」

阿拉奇昨天接受法新社採訪時表示，伊朗不會在「極限施壓」下進行談判。