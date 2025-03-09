川普致函伊朗促談核協議 哈米尼：拒絕在施壓下談判
美國總統川普表示，已致函伊朗最高當局，敦促對方就核協議進行談判。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天表示，伊朗不會在美國施壓下屈服談判。
綜合路透社與法新社報導，川普在接受福斯財經新聞網（Fox Business）專訪時表示，「有兩種方式可以處理伊朗問題：一是軍事行動，二是達成協議」，以阻止伊朗取得核武。
哈米尼表示：「他們的談判不是為了解決問題，而是為了支配我們。」
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，截至今天，伊朗尚未收到美國總統的任何來函。阿拉奇接受伊朗國家電視台採訪時表示：「我們聽說有這封信，但我們還沒有收到任何東西。」
阿拉奇昨天接受法新社採訪時表示，伊朗不會在「極限施壓」下進行談判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言