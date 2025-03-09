美聯邦遭裁員工鳴悲歌 重投就業市場前途未卜
美國總統川普和顧問馬斯克（Elon Musk）監督下，聯邦政府發動前所未有的裁員行動，這代表大批聯邦職員和外包人員將重新投入勞動力市場；但專家警告，現階段徵才需求很低。
法新社報導，昨天公布的官方數據顯示，2月期間，也就是川普重返白宮的第一個完整月份，美國聯邦政府減少了1萬個就業機會。
聯邦政府是美國就業市場的最大雇主，約有240萬名員工，這當中不含現役軍人和美國郵政管理局人員。
數據公布後，川普在橢圓形辦公室告訴媒體：「我們正試圖縮小政府的人力規模，以發展民營部門。」
分析人士表示，川普政府削減人力措施，完整效果還有待觀察，但警告說，一口氣湧進太多求職人口，恐導致新職難尋，也可能出現勞工技能與市場職缺不匹配的情況。
對某些人而言，如國際發展部門的工作人員，他們身處的整個行業已被徹底打亂。
一名38歲的美國國際開發總署（USAID）外包人員說：「我很難過，還在思考下一步該怎麼做才有薪水進帳。」
這名不願透露姓名的外包人員告訴法新社說：「要找到其他工作會很困難，因為基本上整個行業在不到1個月的時間就完全沒了。」
自2月中旬以來，她一直在休無薪假，靠著積蓄過活。
美國失業率相當低，目前為4.1%，但求職者能多輕易找到新工作，取決於他們本身技能是否能夠轉職到民間部門。
上述放無薪假的美國國際開發總署外包人員說，她曾申請過其他工作，但沒有得到回音。她表示如果沒有工作，在華府的生活恐無以為繼。
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