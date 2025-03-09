快訊

MLB／看日本人有多瘋大谷翔平 葛拉斯諾：小賈斯丁10倍程度吧！

高雄市長選戰民進黨基本盤穩固 拚黨內初選必刀刀見骨

空射雄三追瞄彈曝光 給台美軍售現況帶來何化學效應？

聽新聞
0:00 / 0:00

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普（最右）2月26日舉行第二任首次內閣會議，政府效率部負責人馬斯克（最左）也出席，國務卿魯比歐坐在川普右手邊。美聯社
川普（最右）2月26日舉行第二任首次內閣會議，政府效率部負責人馬斯克（最左）也出席，國務卿魯比歐坐在川普右手邊。美聯社

紐約時報7日報導稱川普身邊兩大將，國務卿魯比歐與政府效率部（DOGE）負責人馬斯克內閣會議爆發衝突。川普8日在自創社群發文闢謠，澄清「兩人關係很好」。

美國有線電視新聞網（CNN）8日報導，川普在自創平台真實社群發文：「伊隆和馬可關係非常好。除此之外的任何說法都是假新聞！」這則貼文全文用大寫字母，最後還附上川普全名縮寫，足見闢謠力度。伊隆和馬可是馬斯克及魯比歐的名字。

CNN指出，先前多名知情人士透露，馬斯克大力削減聯邦政府人力，已經引發部分閣員和議員不滿。

紐時7日披露，在6日的內閣會議上，馬斯克不停指責魯比歐未有效縮減政府人力，還酸他唯一一個開除的可能是DOGE員工；盧比歐則反嗆他說謊，並質疑馬斯克透過優離方案讓超過1500名國務院員工捲舖蓋已經是裁員。

報導描述，過程中川普靠在椅背上，雙手抱胸不為所動，「彷彿在看一場網球比賽」。直到兩人爭執一段時間後，川普終於介入緩頰。

隔日，川普則在橢圓辦公室駁斥雙馬不合傳聞，稱兩人相處融洽，都表現非常出色，「沒有衝突」。

不過，川普6日在內閣會議上向高層官員強調：「各部門由你們負責，而非馬斯克。」外界解讀這是川普首度限制馬斯克權限的舉措。

內閣 川普 馬斯克 魯比歐

延伸閱讀

影／蘇格蘭川普渡假村 遭親加薩團體噴漆破壞

加薩支持者破壞川普渡假村 男子爬大笨鐘挺巴勒斯坦

川普出手 首度限制馬斯克權限

政府效率部 非編制機關爭議多

相關新聞

美媒：華府長年採戰略模糊 川普2.0對台政策如謎團

美媒今天報導，美國總統川普瓦解華府主導的全球秩序不僅帶來極大不確定性，也許還會為中國可能犯台的時間表帶來新機會。儘管歷任...

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

紐約時報7日報導稱川普身邊兩大將，國務卿魯比歐與政府效率部（DOGE）負責人馬斯克在內閣會議爆發衝突。川普8日在自創社群...

華爾街日報：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

「華爾街日報」報導，根據起訴書，涉嫌擔任中國代理人被起訴的前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯，她的丈夫胡驍經營龍蝦出口生意營收...

影／蘇格蘭川普渡假村 遭親加薩團體噴漆破壞

美國總統川普位於蘇格蘭坦柏利（Turnberry）的高爾夫球渡假村遭倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Act...

用人唯忠 美聯邦機關政治化

美國總統川普去年十一月大選在選舉人票和普選票都大勝，挾選民最新授權風光重返白宮，並一如選前外界預料，開始大肆用人唯忠，不...

美媒：川普擴張總統權力

美國總統川普一月回任以來，以行政命令繞過國會推動廣泛政策異動，不但國會似乎不願或無法採取有意義行動制衡行政權，目前保守派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。