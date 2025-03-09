美媒：華府長年採戰略模糊 川普2.0對台政策如謎團

美媒今天報導，美國總統川普瓦解華府主導的全球秩序不僅帶來極大不確定性，也許還會為中國可能犯台的時間表帶來新機會。儘管歷任美國總統多奉行戰略模糊，但川普2.0的對台政策有如「謎團」。

美國媒體Axios報導，基於共軍現代化目標及解放軍建軍100週年等考量，美官員大多認為中國國家主席習近平會在2027年做好犯台準備。雖然川普（Donald Trump）認為，中國侵台將是「災難性的」事件，但他一直對美國是否協防台灣保持模糊態度。

對於美國是否會軍事介入保護台灣，歷任美國總統大多採取「戰略模糊」的政策，但在川普重返白宮執政下，這已變成「謎團」（mystery）。

川普顛覆傳統美國外交政策，Axios指出，川普對烏克蘭的策略讓許多人打消他會單單為了保護民主政體免於遭受獨裁國家侵略而協防台灣的想法。在國際舞台上，川普最在意的是美國核心利益。

與烏克蘭不同的是，台灣在全球經濟上扮演關鍵角色，全球超過9成的最先進半導體都由台積電生產。全球對台積電的依賴被視為對抗北京犯台的強大嚇阻力，川普則對台積電在晶片製造上的主導地位感到不滿。

面臨川普關稅威脅下，台積電本週稍早宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元）。川普樂見這項發展，白宮網站也將此列入促進外來投資的政績，但報導指出，台積電擴大對美投資引起台灣人擔心恐讓台灣更易受攻擊。

當川普被問到，台積電對美投資是否會將中國侵台的衝擊降到最低，他回答，「我不能說是最小化，那會是災難性的事件」，台積電投資將使美國在晶片產業占有一席之地，「若台灣有事，將會有滿大的影響」。

許多川普政府高階官員都呼籲撤回美國在歐洲及中東的駐軍，把焦點轉移到中國對台威脅。美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）本週在參議院聽證會表示，台灣落入中國手中「對美國利益而言，會是一場災難」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天受訪也說，川普有信心，他在白宮期間，習近平不會對台灣採取行動。

川普在外交政策採取「交易型」（transactional）路線，歐洲各國首當其衝，中國、台灣及其他印太國家也正密切關注。