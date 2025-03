影／蘇格蘭川普渡假村 遭親加薩團體噴漆破壞

美國總統川普位於蘇格蘭坦柏利(Turnberry)的高爾夫球渡假村遭倡議團體「巴勒斯坦行動」(Palestine Action)塗鴉破壞,示威者用紅漆在球場牆壁寫下「解放加薩」和「解放巴勒斯坦」等標語,並且辱罵川普。同日另有男子持巴勒斯坦旗幟爬上倫敦大笨鐘,當地入夜後他仍拒絕下來。

路透報導,川普1月無預警拋出接管加薩進行開發的想法,激怒阿拉伯世界。

根據蘇格蘭當地媒體8日報導,示威者還用白漆在球場草坪寫下「加薩是非賣品」的語句,並且挖洞破壞球道。

事後,「巴勒斯坦行動」在社群發文證實犯案表示,這是針對「美國政府宣稱要對加薩進行種族清洗的直接回應」。

「巴勒斯坦行動」還說:「當川普試圖把加薩視為自身財產對待,他應該知道,他自己的財產也在觸手可及之處。」

英國廣播公司(BBC)報導,與此同時,英國一名男子8日上午進入國會大廈,走上台階後迅速爬上欄杆,並持巴勒斯坦旗幟、赤腳爬上倫敦著名歷史地標伊莉莎白塔的主鐘「大笨鐘」,且將巴勒斯坦傳統頭巾包在裝飾石雕上,稱為抗議「警察鎮壓和國家暴力」。

談判人員上午10時登上消防車雲梯,並以大聲公和這名男子交談,但社群媒體上的影片顯示他說:「我會按照自己的意願下去。」

直到當晚9時,男子都未表達下來的意願,幾乎一整天時間待在離地好幾公尺的高空,有影片顯示他的腳似乎正在流血,石牆上可見斑斑血跡。

在IG流傳的一段影片中,可聽見男子威脅當地執法若靠近,將爬得更高。

英國警方已封鎖包括西敏橋(Westminster Bridge)在內的周邊地區,英國國會大廈(Houses of Parliament)也取消觀光導覽活動。

