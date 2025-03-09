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美國政府關門危機逼近 共和黨開支法案最快3月11日表決

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國聯邦眾議院共和黨議員今天公布一項政府開支法案，最快將於本月11日交付全院投票表決，以向聯邦政府機構提供資金至今年9月30日，其中包括8925億美元的國防支出。

美聯社報導，與去年相比，這份99頁的法案擬略微增加國防計畫開支，但削減非國防計畫支出。大部分民主黨議員恐怕無法接受這樣的做法，他們長期堅持，國防及非國防開支的增減方向應該一致。

美國國會必須在3月14日午夜前採取行動，以避免部分聯邦政府機構因缺乏資金而關閉。

儘管缺乏民主黨議員支持，眾議院議長強生（MikeJohnson）打算安排這項法案在11日進行表決。此舉被解讀為他甘冒政府關門的風險挑戰民主黨，並認為有望憑共和黨一己之力通過法案。

最重要的是，這樣的策略獲得美國共和黨籍總統川普（Donald Trump）支持。截至目前為止，川普在總統任內都展現出讓共和黨人保持團結的能力。

川普讚揚這項法案，他在社群媒體X平台發文鼓勵共和黨人必須「保持團結，而非提出異議」。

眾議院的共和黨領導層今天概述了法案內容，表示法案將允許約8925億美元（約新台幣29兆元）的國防支出，以及7080億美元的非國防開支。國防部分略高於去年水準，但非國防部分比去年減少8%左右。

美國Axios新聞網報導，眾議院民主黨領袖已暗示，他們可能會反對這項法案。

共和黨 國防部 美國

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