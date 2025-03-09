聽新聞
0:00 / 0:00

美逾10外館 今夏擬裁撤

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

紐約時報六日報導，美國國務院高官已開始草擬計畫，今夏將先關閉十多個駐外使領館，更多外館接下來也將面臨裁撤，主要位於西歐。美國官員擔憂，大量縮減外交據點，恐使美國與其他國家建立夥伴關係、情蒐的作為受挫。

美國中情局（ＣＩＡ）擔心國安工作將受衝擊，尤其是中國大陸外交在國際舞台已迎頭趕上美國。知情官員表示，國務院為了達到削減百分之廿預算的目標，必須關閉駐外據點和裁撤駐外人員。

西歐正是北約（ＮＡＴＯ）等美國盟邦重鎮。川普正疏遠歐洲民主友邦，轉而加強美俄關係。

美國國務院二月向國會簡報外館關閉計畫，並計畫關閉駐土耳其加濟安泰普的領事館，該館處一直是美國政府處理敘利亞難民與人道援助組織合作的樞紐。

國務院也打算裁撤在數百個美國使領館工作的當地雇員，這些雇員通常占使領館人數的三分之二。在許多國家，當地雇員是美國外交人員認識其工作環境的基礎。

使領館刪減被視為川普政府的聯邦機關縮編計畫之一，也是川普基於「美國優先」的外交政策走向，今後美國不再延續過去在全球發揮龐大影響力的做法，從民主、人權到各種援助工作都將縮減。反觀作為美國主要競爭對手的中國，其外交駐點數量已超越美國。中國與多國建立強健關係，尤其在亞、非洲，在國際組織更展現愈來愈大的權力。

國務院 美國

延伸閱讀

極限施壓！川普提議針對核協議談判 伊朗外長冷回這句話

德國之聲事實核查／川普喊援助烏克蘭「3500億美元」 數據曝光遭打臉

美加墨合辦世足賽卻打貿易戰 川普：比賽更刺激

哥大爆發反猶太抗爭 川普政府斷131億元聯邦補助

相關新聞

魯比歐、馬斯克 當川普面吵起來

紐約時報七日報導，近幾周以來，美國國務卿魯比歐對科技富豪馬斯克執掌的政府效率部（ＤＯＧＥ）權力高張，卻又缺乏監督、制衡和...

政府效率部 非編制機關爭議多

科技富豪馬斯克執掌的政府效率部，企圖取得美國財政部中央支付系統權限，引發個資疑慮，遭十九州檢察長興訟力阻，已有聯邦法官下...

川普出手 首度限制馬斯克權限

美國總統川普首度限制馬斯克權力，六日指示「要用手術刀，而非斧頭」決定聯邦政府員工去留。川普二月才形容馬斯克是他的「總執行...

用人唯忠 美聯邦機關政治化

美國總統川普去年十一月大選在選舉人票和普選票都大勝，挾選民最新授權風光重返白宮，並一如選前外界預料，開始大肆用人唯忠，不...

美媒：川普擴張總統權力

美國總統川普一月回任以來，以行政命令繞過國會推動廣泛政策異動，不但國會似乎不願或無法採取有意義行動制衡行政權，目前保守派...

美逾10外館 今夏擬裁撤

紐約時報六日報導，美國國務院高官已開始草擬計畫，今夏將先關閉十多個駐外使領館，更多外館接下來也將面臨裁撤，主要位於西歐。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。