美逾10外館 今夏擬裁撤

紐約時報六日報導，美國國務院高官已開始草擬計畫，今夏將先關閉十多個駐外使領館，更多外館接下來也將面臨裁撤，主要位於西歐。美國官員擔憂，大量縮減外交據點，恐使美國與其他國家建立夥伴關係、情蒐的作為受挫。

美國中情局（ＣＩＡ）擔心國安工作將受衝擊，尤其是中國大陸外交在國際舞台已迎頭趕上美國。知情官員表示，國務院為了達到削減百分之廿預算的目標，必須關閉駐外據點和裁撤駐外人員。

西歐正是北約（ＮＡＴＯ）等美國盟邦重鎮。川普正疏遠歐洲民主友邦，轉而加強美俄關係。

美國國務院二月向國會簡報外館關閉計畫，並計畫關閉駐土耳其加濟安泰普的領事館，該館處一直是美國政府處理敘利亞難民與人道援助組織合作的樞紐。

國務院也打算裁撤在數百個美國使領館工作的當地雇員，這些雇員通常占使領館人數的三分之二。在許多國家，當地雇員是美國外交人員認識其工作環境的基礎。

使領館刪減被視為川普政府的聯邦機關縮編計畫之一，也是川普基於「美國優先」的外交政策走向，今後美國不再延續過去在全球發揮龐大影響力的做法，從民主、人權到各種援助工作都將縮減。反觀作為美國主要競爭對手的中國，其外交駐點數量已超越美國。中國與多國建立強健關係，尤其在亞、非洲，在國際組織更展現愈來愈大的權力。