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美媒：川普擴張總統權力
美國總統川普一月回任以來，以行政命令繞過國會推動廣泛政策異動，不但國會似乎不願或無法採取有意義行動制衡行政權，目前保守派大法官占多數的聯邦最高法院，還可能進一步讓權力往總統傾斜，美國憲政的三權分立正受考驗。
美媒新聞周刊四日刊出曾獲普立茲獎提名的記者索羅門撰文，文中指出，近來行政部門日益專斷爭權，國會卻袖手旁觀，其消極作為影響深遠，也引發對美國憲政體制有效性的嚴肅質疑。
該文說，川普揮動行政命令大棒，實施從移民到環境管制的全面政策變動，還大規模解僱聯邦政府雇員，都凸顯他擴張總統權力的程度。川普每次這類行動，頂多憑藉不甚明確的法律依據，但國會回應僅只是表達不滿，對馬斯克「非法」的政府效率部（ＤＯＧＥ）也一聲不吭。這不僅是政策分歧的問題，而是根本性治理危機。
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