用人唯忠 美聯邦機關政治化

美國總統川普去年十一月大選在選舉人票和普選票都大勝，挾選民最新授權風光重返白宮，並一如選前外界預料，開始大肆用人唯忠，不管其私德或曾有爭議言行以及是否勝任。這使本該行政中立的聯邦機關，在這些川普人馬入主後開始出現政治化的傾向。

例如，美國五位卸任國防部長二月即聯名致函國會議員，批評川普回任滿月以來，將前參謀首長聯席會議主席布朗等美國武裝部隊高階將領拔官，不僅做法魯莽，且有損國安，令人深感不安，並促國會問責川普。這五人分別在兩黨政府時擔任防長，包括前總統拜登任內的奧斯丁、裴里、海格、潘尼達，還有川普第一任的馬提斯。

民主黨籍國會議員指控川普及他提名的防長赫塞斯正企圖將部隊政治化，以確保軍方是由效忠川普者領導。

四十四歲的赫塞斯原是美國福斯新聞節目「福斯與朋友」周末時段的主持班底，也常在各時段當時事評論員。而福斯新聞被視為川普的「造王者」，川普與大力支持川普「美國優先」主張的赫塞斯關係深厚。

川普提名的聯調局（ＦＢＩ）局長巴特爾曾在一個播客節目中宣稱，就任第一天就會關閉該局總部，再重新開放為「深層政府博物館」。

這些爭議人事凸顯川普任人以對他的忠心為優先，還有這些人過去是否曾公開表明剷除所謂「深層政府」，並將「追殺」川普政敵的言論。

另外，佛州聯邦參議員出身的美國國務卿魯比歐長期聚焦外交政策，但在川普政府外交政策上漸遭邊緣化，有共和黨高層認為，魯比歐往往是最後一個知曉白宮外交決策的人。

尤其川普至今共任命九位「特使」專責加薩衝突和烏戰，魯比歐不清楚這些人的任務。