川普出手 首度限制馬斯克權限

美國總統川普首度限制馬斯克權力，六日指示「要用手術刀，而非斧頭」決定聯邦政府員工去留。川普二月才形容馬斯克是他的「總執行長」，如今其裁員措施日益招致批評，川普也出面約束原本賦予馬斯克的權力。

川普在五日晚間臨時敲定、六日舉行的內閣會議說，仍支持馬斯克的改革行動，但手段必須略有調整。該會議顯示川普已注意到共和黨內部對馬斯克的不滿。路透報導，川普會中還向部會首長說，今後員工人數和部會政策方面均由部會首長說了算，馬斯克團隊只提供建議。會後川普也在社群媒體說，下階段政府縮編計畫要用手術刀而非斧頭。

紐時分析，川普二度執政後，前述會議堪稱重要轉捩點，證明川普願為馬斯克權力畫下界線。馬斯克推動的大幅改革計畫已面臨多起訴訟，就連共和黨籍國會議員都表達憂慮，某些議員更是直接找川普訴苦。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導說，該會議可能證明川普已決定限制馬斯克和其團隊在川普回任前幾周握有的廣泛權力。

美媒福斯新聞二月十八日播出川普和馬斯克聯合受訪，川普稱讚馬斯克積極實施大量行政命令，還說馬斯克與政府效率部現已成為聯邦官僚體系內的執行機制。但白宮二月十七日提交法院的文件說，政府效率部隸屬總統行政辦公室，馬斯克並非該部正式雇員，和其他白宮高級顧問一樣沒有做決定的正式職權。

另外，由於馬斯克在削減政府開支過程中，可能存在利益衝突，川普二月十八日也說，不會讓馬斯克參與任何與太空相關的政府決策。