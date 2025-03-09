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政府效率部 非編制機關爭議多

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
馬斯克領導的政府效率部用大錘猛砸的方法大舉解雇聯邦政府員工，引發各聯邦機構反彈。路透
馬斯克領導的政府效率部用大錘猛砸的方法大舉解雇聯邦政府員工，引發各聯邦機構反彈。路透

科技富豪馬斯克執掌的政府效率部，企圖取得美國財政部中央支付系統權限，引發個資疑慮，遭十九州檢察長興訟力阻，已有聯邦法官下令阻擋。該部其實並非聯邦政府編制內機構，川普稱該部將從政府外部提供建議，但至今爭議不斷。

紐約州等十九州民主黨籍州檢察長二月指控，川普政府讓馬斯克團隊取得內含許多美國人敏感個資的財政部支付系統權限，違反聯邦法律。一位華府聯邦法官本月七日雖拒絕限制政府效率部進入該系統，但此舉實際影響不大，畢竟紐約曼哈頓的另一位聯邦法官二月已對此下令阻止。

前述系統處理每年六兆美元的社會安全制度、聯邦醫療保險、公務員薪資及其他重要支出，政府效率部欲進入該系統已激起民主黨籍國會議員批評和民眾抗議。數個工會和倡議團體也已提告，指控馬斯克能非法存取大量美國人個資。

川普去年十一月曾說，政府效率部將從政府外部提供建議和指導，與白宮和管理及預算局合作推動結構性改革。華爾街日報報導，該部在一個月間已快速終結美國國際開發署、消費者金融保護局，並大幅裁減財政部、退伍軍人事務部、國防部、國務院等重要機構人員，已與各機構聯邦官員歷經對峙衝突。

政府效率部人員多是SpaceX、特斯拉等馬斯克旗下企業前員工，但該部架構與人數不詳，多在華府聯邦機構大樓出沒。有媒體報導稱兩人有嫌隙，但川普已公開力挺，二人曾連袂受訪，馬斯克還獲邀出席內閣會議。

美國 馬斯克

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