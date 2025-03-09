魯比歐、馬斯克 當川普面吵起來

紐約時報七日報導，近幾周以來，美國國務卿魯比歐對科技富豪馬斯克執掌的政府效率部（ＤＯＧＥ）權力高張，卻又缺乏監督、制衡和問題頗有微詞。六日在白宮一場閉門內閣會議中，兩人對彼此的不滿情緒終於浮上檯面，直接當美國總統川普的面脣槍舌戰。

報導稱，美國總統川普當時抱胸旁觀魯、馬激辯，彷彿正觀看一場你來我往的網球賽。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導說，這場會議中的爭執可能是「地基出現的第一條裂縫」。

該報導表示，馬斯克在會中批評，魯比歐並未配合川普政府的聯邦人力縮編計畫，指責「（國務院）一個人也沒裁」，還說這項計畫至今，唯一被開除的也許只有一位政府效率部人員。

據傳隸屬國務院的美國國際開發署（ＵＳＡＩＤ）形同被馬斯克及政府效率部「終結」後，魯比歐私下就對人表達對馬斯克做法的不滿，前述內閣會議終於有機會公開一吐悶氣。

魯比歐反批馬斯克沒說實話，強調「明明就有一千五百位的國務院人員參加優離優退計畫」。

魯比歐還故意問馬斯克說，要不要回聘這些人，好（讓馬斯克）再次解僱他們（暗指可增加政府效率部的績效）。

魯比歐並說明國務院擬的重整計畫細節，但馬斯克譏諷「只有電視效果」。隨著現場氣氛愈來愈尷尬，川普終於開口替魯比歐解危，稱讚魯比歐「做得很棒」，但還有很多問題亟需克服。川普說魯比歐公務繁忙、不斷在國內外出差，還得接受電視台訪問、處理國務院事務，內閣團隊的所有成員必須通力合作。

馬斯克在會中也跟運輸部長達菲爭辯，兩人爭論政府效率部是否想解僱美國聯邦航空署（ＦＡＡ）業已短缺的飛航管制員，以及該署現有追蹤飛行器航跡的飛安設備等問題。

自川普一月就任以來，美國國內已經發生幾起大小空難及飛安事故，運輸部即淪為眾矢之的。

達菲抱怨馬斯克的政府效率部的年輕幕僚，企圖拿飛航管制員開刀，「那我該怎麼辦？現在我要處理數起空難，你的人卻要我開除他們？」

川普政府部分部會首長也向白宮幕僚長威爾斯等白宮高層，抱怨馬斯克大裁員的做法和作風。白宮立法事務辦公室日前接獲全美多位共和黨籍國會議員的電話關切，坦言他們在自己選區面臨選民的怒火。

只是，川普被媒體問到紐時報導時否認，他聲稱「哪有衝突，我人就在那裡，你只是想找麻煩；伊隆（馬斯克名字）與馬柯（魯比歐名字）相處得很融洽，他們都很會辦差」，並強調「馬柯當國務卿表現非常傑出，伊隆是很特別的人，表現也很棒」。