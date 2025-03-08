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經濟優劣勢將逆轉？川普雙刀傷美經濟 德國和大陸擴大支出拚內需

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普勝選後，市場押注他鬆綁監管和刺激成長的政策會使經濟前途更光明。但他上台才幾周，美國經濟展望卻急遽惡化，倒是德國和中國大陸經濟前景曙光乍現。究竟是何道理？

美國政策轉向減支、產品國內製造

綜合外媒分析，白宮宣布對貿易夥伴國揮出關稅大刀，加上政府效率部（DOGE）試圖大砍聯邦公務員和公共支出，這兩大政策轉變，令投資人對美國經濟急轉直下憂心忡忡，從最近調查顯示消費者和企業信心大幅滑落，即可見端倪。

近年來美國經濟表現之所以傲視全球，主要得力於政府擴大公共支出。因此，即使削減支出是降低聯邦債負的必要舉動，也可能傷害經濟。換言之，聯邦政府的赤字支出，會轉化成民間企業和家庭的盈餘；一旦聯邦政府開始大幅減支，短期內必會造成不利經濟的後果。

此外，川普2.0政策凸顯華府當權者意識形態轉變，硬要把美國經濟重心從消費和服務，轉向貨物製造自給自足。這種經濟政策目標重新導向，也令人憂心重創經濟成長，畢竟美國消費者支出撐起約70%的經濟。

經濟學家指出，川普認定關稅是解決一切問題的萬靈丹，因為他只看雙邊貿易中的貨物貿易部分，卻忽略服務貿易以及資本和勞力衍生的收益。舉例來說，歐元區與美國整體的雙邊經常帳餘額幾乎是零，但川普卻十分在意美國對歐元區貨物貿易逆差，認定美國被占便宜。

川普為「矯正」美國貨物貿易逆差問題，並扭轉「被占便宜的劣勢」，除揮出關稅大刀外，也發出種種要脅，正迫使其他經濟體政策出現數十年來首見的大轉彎。諷刺的是，這些國家徹底改弦易轍，反倒讓他們的經濟前景頓時顯得柳暗花明。

德國大舉提高軍事和基建支出

歐洲最大經濟體德國便是明顯的例子，本周宣布大幅提高國防和基礎建設支出，掙脫數十年來限制政府舉債和軍費支出的桎梏。

這將大幅提振內需，引導德國經濟從倚賴出口，轉向由內需驅動成長。觀察家稱讚此舉令人聯想到歐洲央行（ECB）前總裁德拉基的名言，他在歐債危機水深火熱時高喊「不計一切代價」維護歐元，化解歐元區分崩離析的危機。同理，向來奉行財政紀律的德國，在巨額公共支出刺激下，近年來病懨懨的經濟頓時前景大放光明，從軍工股、基建概念股、銀行股引領德國股市大漲，即反映出投資人樂觀看待後市。

大陸拚經濟 從出口導向轉向內需

中國大陸的政策轉變也引起矚目。中國大陸總理李強在本周人大會議上宣示，提振國內消費是今年經濟首要之務。北京當局將擴大財政支出以刺激國內消費，阻止不動產價格下跌導致通縮壓力揮之不去。

大陸政府以往總是賣力外銷產品驅動成長，藉此抵銷內需疲弱；如今決定把驅動經濟的主力從出口轉向內需，可見北京當局如今終於醒悟到，在全球貿易戰中，擁有最強大消費者作後盾的經濟，才是最後的贏家。

川普關稅、減支雙刀傷害消費和投資信心

在德國和中國大陸努力提振國內消費支出的同時，川普2.0卻使出關稅和減支這兩把大刀，已加深美國經濟陷入停滯甚至衰退的疑慮。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家斯洛克警告：「最大的下行風險是，政策不確定性可能導致經濟戛然而止。因為消費者停止買車，停止上餐館，停止度假；同時，企業停止招聘，並且擱置資本支出。」

若是消費者縮減開支，企業裁員潮興起，再加上大砍聯邦公共支出，那麼這些政策勢必迫使企業在展望充滿變數之際擱置投資計畫，那將推升失業率並減緩薪資成長，進一步打擊消費支出，形成惡性循環。

川普 美國

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