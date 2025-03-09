美國政府設備傳禁用DeepSeek

知情人士透露，基於國安疑慮，美國政府考慮對中國大陸人工智慧（AI）新創DeepSeek祭出限制措施，包含禁止政府設備使用其聊天機器人。

道瓊社引述知情人士報導，川普政府可能禁止在政府裝置中下載DeepSeek聊天機器人；美國官員也在考慮禁止其應用程式（App）在美國的App商店上架，並限制位於美國的雲端服務商提供客戶使用DeepSeek AI模型的方式。但他們說，這些討論仍處於早期階段。

知情人士表示，美國官員擔心的是DeepSeek處理用戶數據的方式，因DeepSeek稱，這些數據儲存在中國境內的伺服器；官員也認為，該公司沒有充分解釋他們將如何使用這些數據，以及誰能取得。

美國政府目前並未全面封鎖DeepSeek，但部分政府單位如海軍和美國太空總署（NASA）因安全和隱私考量，已禁止其App的使用。紐約州和德州也已跟進。

近幾周，包括台灣、加拿大、澳洲、南韓、和義大利在內的一些國家，也已著手限制DeepSeek的使用。