川普改口 佩服台晶片產業…指前朝斷送美半導體江山

美國總統川普7日再次指台灣「偷走」晶片產業，但他這次沒有祭出關稅威脅，而是改口說「我不怪他們，反而佩服他們」。川普將矛頭指向前朝，稱是曾坐總統大位的人斷送美國晶片江山，讓原有的產業轉移至台灣。

川普在白宮發表演說時，表示「全球最大、最強大的晶片公司之一」台積電（2330）進駐美國，正在亞利桑那州打造全球最大的晶片廠之一。光靠這一座新廠，就能讓美國在晶片市場取得相當大的占比，這是美國目前所沒有的。

川普接著回顧美國晶片史，表示過去美國曾擁有英特爾，該公司當時由已故前執行長葛洛夫（Andy Grove）掌舵。川普形容葛洛夫既強悍又聰明，「我年輕時讀過他的事蹟，他做得非常出色，真正主導晶片產業，然後就去世了。我猜他們有很多人不知道自己在做什麼，於是我們逐漸失去晶片產業，現在幾乎完全（轉移）到台灣」。

川普再提台灣與晶片產業

川普老話一句，再指台灣從美國偷走晶片產業，「從我們手中奪去，我不怪他們，反而佩服他們」，該怪的是本來可以輕易保護晶片產業的前朝人馬。

川普重返白宮前就提「台灣偷美國晶片生意」，當選後立場不改，更一度揚言要對晶片徵收100%關稅，藉此讓晶片產業「回流」，擴大本土產能，讓美國能降低在半導體供應鏈上對外界的依賴。

川普這番「佩服說」的時機，落在台積電宣布將對美國再投資1,000億美元幾天之後。台積電預定將這筆投資拿來額外新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心。

川普7日接受媒體提問，談到拜登時期的晶片法去留時，直批簡直浪費金錢，他再度端出台積電的投資案，指他沒有給「全球最強的晶片公司之一」半毛錢，「他們來到這裡是為了（避）關稅」。

台積電早在3日加碼對美投資1,000億美元前，就已經於去年同意將原本計劃的投資額增加250億美元至650億美元，並在2030年之前在亞利桑那州興建第三座晶圓廠。