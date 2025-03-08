人走茶涼？拜登卸任後 兒子杭特畫作乏人問津、自曝欠債數百萬美元

美國前總統拜登次子杭特（Hunter Biden）雖然靠著父親卸任前特赦，躲過牢獄之災，但最新法院文件顯示他財務陷入困境，不但自己的畫作賣不出去，更因為1月洛杉磯大火燒毀住家，讓他居無定所。

紐約郵報報導，杭特5日向加州聯邦法院提交文件，請求法官撤銷他對川普前白宮幕僚提起的筆電駭客訴訟，原因是他已沒錢打官司。委任律師表示，杭特收入大幅下滑，欠下數百萬美元的巨額債務。

杭特律師在文件中透露，自2023年12月以來，杭特只賣出一幅畫作。相較之下，在拜登競選及執政初期，杭特曾透過藝術創作獲得近150萬美元收入。紐約郵報指出，杭特的作品大多是色彩繽紛的抽象畫，曾被評為「飯店裝飾畫」。

律師還指出，杭特2021年出版的回憶錄《美麗事物》（Beautiful Things）銷量也大幅下滑，從2023年中6個月內賣出3200本，降到接下來6個月僅1100本。父親拜登的政治聲勢轉衰，外界對他作品的興趣也隨之消失，令杭特感到「震驚」。

杭特在戒毒期間自學繪畫。他表示：「鑑於我的藝術作品與回憶錄獲得的正面評價，我原本期待能獲得演講酬勞或公開亮相的機會，但這些並未發生。」

文件還指出，今年1月洛杉磯寶馬山花園（Pacific Palisades）山林野火讓杭特的財務困境雪上加霜，原本租用住家毀損，一直沒能找到住定住所。一位消息人士當時透露，杭特存放在住家倉庫的大量作品被燒毀。

杭特提告的對象柴格勒（Garrett Ziegler）則發聲明，諷刺「現在父親不在白宮，前第一兒子的金庫也乾了。杭特想求饒，我們反對這樣，我們希望律師費有人來付」。