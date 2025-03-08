擔憂國家安全！美政府擬禁用DeepSeek 還可能不給上架App商店

華爾街日報7日引述知情人士報導，基於擔憂國家安全，美國總統川普政府正考慮禁止政府設備使用中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）的聊天機器人。

報導指出，美國官員對DeepSeek對用戶資料的處理方式感到擔憂，DeepSeek將用戶資料儲存在位於中國伺服器中。

政府官員還在考慮另外兩項可能舉措，像是禁止DeepSeek上架美國應用程式商店，並限制美國雲端服務供應商向其客戶提供DeepSeek人工智慧模型的方式，並指這些討論仍處於早期階段。

DeepSeek的低成本AI模型在1月引發全球股市的大規模拋售，因為投資人擔心DeepSeek出現可能會威脅到當前AI市場巨頭。

由21名州檢察長組成的團體5日敦促國會通過一項法案，禁止政府設備下載和使用DeepSeek人工智慧軟體。