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哥大爆發反猶太抗爭 川普政府斷131億元聯邦補助

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
川普政府認為哥倫比亞大學對抗反猶太主義不力，取消對哥大的4億美元贈款和合約。圖為去年4月示威學生在校園內掛出巴勒斯坦旗幟。美聯社
川普政府認為哥倫比亞大學對抗反猶太主義不力，取消對哥大的4億美元贈款和合約。圖為去年4月示威學生在校園內掛出巴勒斯坦旗幟。美聯社

因抗議群眾集會反以色列攻打加薩，美國總統川普政府今天表示，刪除撥發給哥倫比亞大學4億美元（約新台幣131億元）的聯邦補助款，並指控哥大未保護猶太學生不遭受騷擾。

法新社報導，4個聯邦政府機構發聲明宣布，「由於校方一直沒處理猶太學生被騷擾的問題，立即撤銷撥發哥倫比亞大學（Columbia University）的4億美元聯邦補助款與合約」。

川普本週表示，凡是放任「非法抗爭」的學校，他將刪除給予校方的補助款，這是他揚言斷絕聯邦補助款給美國教育體系的最新舉措。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日攻擊以色列南境後，包括哥大在內的美國多所大學院校，爆發反對以軍出兵加薩走廊（Gaza Strip）的大規模學生抗爭，這些示威抗議引發反猶太主義（anti-Semitism）的指控。

哥大的發言人表示：「我們正研議聯邦政府機構發布的聲明，並願與聯邦政府合作，恢復哥大的聯邦補助款。我們對於哥大應負起的法律責任抱持嚴謹的態度，同時了解這項聲明的嚴重性，並致力於對付反猶太主義，以及確保我們學生、教職員的安全和身心健康。」

哥大校園裡的抗爭本週仍未平息，因以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）在哥大發表演說，逾200名親巴勒斯坦的抗議民眾4日發動反班奈特的抗爭。

川普當天在自家「真實社群」（Truth Social）發文說：「不核撥聯邦補助款給任何放任非法抗爭的學院、學校或大學，煽動鬧事的人一律監禁，或永久驅逐回原籍國，美國學生一律開除，情節嚴重者，依法逮捕。」

以色列 川普 猶太 美國 補助款

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