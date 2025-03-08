害怕電椅和注射！美15年來首度執行槍決 記者直擊伏法過程

美國南卡羅來納州一名67歲死囚7日被執行槍決，成為美國15年來首名選擇以槍決方式伏法的死刑犯。

CNN等報導，美國死刑資訊中心指出，南卡羅來納州懲教局7日對67歲的西格蒙（Brad Sigmon）執行死刑，是自1976年恢復死刑以來美國執行的第4起槍決。

西格蒙2001年用球棒殺害前女友的父母而被判有罪，他還試圖綁架前女友，但前女友最終逃脫成功。西格蒙後來在法庭上承認，他原先計畫殺害前女友後自盡。

西格蒙在透過律師發表的最後聲明中呼籲，請基督教同胞幫助廢除死刑，並引用聖經幾段強調寬恕和法律的章節，稱《新約》中有說，上帝從未賦予人類殺害他人的權力。

西格蒙被伏法後，西格蒙的律師表示，西格蒙害怕電椅會「將他活活燒死」，又擔心注射死刑會導致肺部充滿血液與液體，進而造成窒息，所以最終選擇槍決，呼籲政府可以公布更多有關注射死刑藥物的資訊，包括藥物有效期、有沒有變質或純度等細節，並稱他的當事人之死「令人恐懼且暴力」。

美聯社記者柯林斯（Jeffrey Collins）直擊伏法全過程後說，西格蒙身穿黑色連身褲，被完全綁在椅子上，頭戴頭罩，由3名監獄志工手持步槍，在距離15英尺（約4.5公尺）外執行開槍。槍聲響起後，西格蒙手臂短暫抽搐，胸口出現血跡，他在倒下前似乎還有幾次微弱的呼吸，隨後醫生對西格蒙進行大約90秒檢查，最終於美東晚間6時08分宣告死亡。

據了解，處決過程3聲槍響同時響起。曾目睹過3種死刑執行方式的柯林斯表示，槍決比其他方式都還快，從開槍到宣告死亡只要2分多鐘，行刑室氣氛相當 「陰沉且安靜」。