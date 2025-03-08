川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

英國每日電訊報7日獨家披露，美國總統川普正考慮將駐守德國的3.5萬名美軍移防到匈牙利，此舉將繼續惡化美歐關係。

川普經常抱怨歐洲國家對國防的投資不夠，又趕著跟俄國開戰，美國不會參與。

駐外美軍目前約16萬人，德國占比很高。白宮國安會發言人休斯（Brian Hughes）表示：「目前尚無具體訊息可供發布，但部隊移防是全年無休的作業，永遠都在評估」。

電訊報報導，川普考慮將駐德美軍移往匈牙利，而匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）是出名的普亭盟友。6日的歐盟緊急峰會，奧班獨排眾議，否決歐盟支持烏克蘭的聯合聲明，搞到必須用附件處理。奧班也反對歐盟制裁俄國。

論軍費開支，美國是北約其他國家總和的2倍多。增加軍費往往意味多跟美國買武器。