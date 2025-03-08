俄國飛彈攻擊烏克蘭 川普：還是相信普亭
俄羅斯7日對烏克蘭發動飛彈攻擊，美國總統川普表示，擬向俄國實施大規模的金融制裁和關稅，直到俄烏達成停火，以及最終的和平協議；不過，川普表示，他還是相信俄國總統普亭，認為烏克蘭更難溝通。
根據路透社報導，俄國7日向烏克蘭發動攻擊，破壞烏克蘭的能源和天然氣基礎建設；烏克蘭軍方指出，俄軍發射67枚飛彈，並出動194架無人機，向烏克蘭發動攻勢；烏軍也出動幻象2000戰機和F-16戰機還擊。
這是自川普一月就職後，俄國首次對烏克蘭發動大規模攻擊。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群網路上回應說，真正和平的第一步應該是讓發動戰爭的俄國停止這樣的攻擊。
川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，有鑒於俄國正在戰場上重擊烏克蘭，他正考慮向俄國實施大規模的金融制裁、制裁和關稅，直到俄烏之間達成停火和最終的和平協議。
川普也向俄國和烏克蘭喊話，兩國應及時坐上談判桌。
川普7日在白宮橢圓辦公室（Oval Office）發表談話，並接受媒體提問。
有媒體詢問，在俄國發動攻勢之後，川普是否仍相信普亭想要和平？川普說，他依然相信普亭，川普並表示，雖然俄國正轟炸烏克蘭，他仍相信美俄之間的溝通順暢。
川普並表示，他反倒認為美國愈來愈難與烏克蘭溝通，並重申，烏克蘭沒有任何籌碼。
美國官員計畫下周與烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）會面，討論俄烏戰爭停火事宜；川普說，在協調最終的和平協議上，雖然俄國擁有所有的籌碼，但川普意外地發現俄國更容易溝通。
不過，川普也對俄國的攻擊表達反對；川普說，烏克蘭應該盡快把事情做好，完成任務。
媒體追問川普，是否認為俄國正利用美國暫停軍援烏克蘭的空窗期來取得優勢？川普說，他認為俄國正在做大家都會做的事情；川普說，普亭希望停火並達成協議。
川普認為，普亭對烏克蘭的猛烈攻勢是任何在其位子上都會做的事情。
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