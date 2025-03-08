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台積電砸錢投資後…川普再提台灣「偷走」晶片產業 但這次改口稱讚

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台積電砸錢投資後…川普再提台灣「偷走」晶片產業 但這次改口稱讚

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國總統川普7日再度談起台灣「偷走」美國晶片產業，不過這次他並未以關稅威脅，反而表示「我不怪他們（台灣），我稱讚他們」。路透
美國總統川普7日再度談起台灣「偷走」美國晶片產業，不過這次他並未以關稅威脅，反而表示「我不怪他們（台灣），我稱讚他們」。路透

美國總統川普7日再度談起台灣「偷走」美國晶片產業，不過這次他並未以關稅威脅，反而表示「我不怪他們（台灣），我稱讚他們」。

川普在白宮與記者談話時再次抨擊「晶片法」（CHIPS and Science Act），稱其為「極度浪費錢」的政策。該法案由前任總統拜登於2022年簽署，旨在透過補助措施促進美國本土晶片製造。

川普表示，「我們逐漸失去晶片產業，現在幾乎全都在台灣。他們從我們這裡偷走了，搶走了」。他強調這項產業曾由美國企業家、已故英特爾前執行長葛洛夫（Andrew Grove）主導。

川普說：「我們曾擁有晶片產業，但現在幾乎全在台灣……南韓也有一點，但大多數都在台灣。」川普將責任歸咎於過去的美國總統，指責他們讓如此重要的產業流失。

「我不怪（台灣），我稱讚他們。我責怪坐在這個位置上的人，」他說，「我們本來可以輕而易舉地保護這項產業」。

台積電3日宣布斥資1000億美元在美國建造先進晶片製造設施。另一方面，川普仍加強批評「晶片法」。4日在國會聯席演說上，川普呼籲廢除該法案，「這涉及數千億美元，完全是浪費錢」。

川普聲稱，該法案申請補助的門檻極高，「他們根據種族、性別和各種條件來篩選，從沒有人看過這種做法」。他表示，自己任內並未提供外國企業「一毛錢」補助，企業來美國設廠是因為關稅政策。

「他們不想付關稅，因為他們喜歡大選結果，也因為他們知道我非常支持企業和就業。」川普這番言論也在南韓引發關注，因為根據該法案，拜登政府曾同意向三星電子和SK海力士提供補助金，以支持兩家企業在美國投資晶片生產。

台積電 川普 拜登 美國

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