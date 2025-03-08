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川普：沙承諾投資美國1兆美元

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普六日說可望在一個半月後出訪沙烏地阿拉伯，並指稱利雅德承諾投資美國一兆美元。沙國可能成為川普第二任第一個訪問的國家。

川普六日在白宮簽行政命令時答覆記者提問。他說烏克蘭有意達成烏戰和平協議，因為烏克蘭別無選擇，而且「俄羅斯也想達成和平協議」，俄方同樣別無選擇。

川普二月與俄國總統普亭通話時說，在美俄領袖互訪前，他預計和普亭先在沙烏地阿拉伯見面，但未詳述具體時日。

川普二○一七年首次入主白宮時，出訪首站就是沙烏地阿拉伯；川普今年一月回任後，首位通電的外國領袖也是沙國王儲穆罕默德．沙爾曼。沙爾曼當時承諾在未來四年擴大對美投資，金額約在六千億美元。

川普六日說，美國總統出訪第一站一般都是英國，但由於沙國承諾投資美國四五○○億美元，他第一任時就首訪沙國。

川普說沙國現在變得更富裕，因此他請沙國在接下來的四年裡投資美國一兆美元，沙國也已同意其要求。川普還說沙國將斥資採購美國的軍事裝備和其他商品。

至於川普近期是否曾經與中國大陸國家主席習近平通話？川普說曾與習近平通話，但不願透露相關細節；川普說與習近平的關係很好，不過兩人的關係因新冠肺炎疫情受影響，所以他不再稱新冠肺炎為「中國病毒」，也請大家不要再稱新冠肺炎是中國病毒。

媒體追問川普是否在一月十七日後與習近平通話？川普則表示「我不想這麼說，但我有跟他（習近平）說話；我常常跟他說話」。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基同日在通訊應用程式（App）Telegram寫道，十日將赴沙烏地阿拉伯與王儲穆罕默德．沙爾曼會面。烏克蘭官員下周也將在沙烏地阿拉伯與美國官員會談。美媒Axios六日報導，白宮國安顧問沃茲與澤倫斯基幕僚長葉爾馬克通話後，敲定美烏官員十二日在沙烏地阿拉伯會談。

川普 沙烏地阿拉伯 美國

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