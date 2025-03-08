川普嗆美日安保條約沒互惠 日稱信任美會履行義務

美國總統川普六日指稱，已簽署幾十年的美日安保條約，並非互惠、只是單方面的協議，條約文要求美國必須協防日本，日本卻沒義務協防美國。

日本共同社報導稱，川普六日在白宮橢圓辦公室簽行政命令時，突對現場媒體提到日本。他說，「我愛日本，我們（美國）和日本的關係很棒，但美日有項滿有意思的協議，那就是我們得保護他們，不管他們遇到怎樣（嚴重）的情況，但他們不必保護我們」。

川普說，「那協議就是這樣；對了，他們（日本）在經濟上與我們合作，藉由我們發大財；我要問的是，到底是誰敲定（美日安保條約及北約盟約）這些協議？」

川普首任曾抱怨條約不公平

這是川普自一月廿日回任以來，首次公開抱怨美日安保條約不公平。日本每日新聞報導，川普第一任二○一九年訪日時，曾對時任日本首相安倍晉三提到，他覺得該條約是不公平的協議，「不修改不行」。

但據日本政府說法，日相石破茂上月訪美與川普舉行日美峰會時，雙方完全沒有討論修約；川普也沒對美日安保條約表達不滿，而且會後共同記者會中，川普承諾美國將完全致力於日本的安全，並全力發揮美國的嚇阻能力，「百分之百捍衛我們的友人及盟友」。

石破：有義務提供基地給美

對於川普的說法，石破七日在日本參議院預算委員會聲稱並未感到「驚訝」和「糟糕」，他強調，美日安保關係不只是日本單方面享有受到保護的關係，日本雖未負有協防美國的義務，卻負有提供基地給美國的義務。

日本防衛大臣中谷元說，對川普相關言論不予置評，只重申迄今一再藉由包括美日峰會在內的機會，確認美國基於日美安保條約的對日協防義務，完全信賴美方會履行其在該條約的義務。

中谷元還說，一月和美國國防部長赫塞斯通話以及二月日美峰會時，均曾確認美國基於該條約的對日防衛義務。

日本內閣官房長官林芳正說，日方完全信任美方會動用包含核武在內的各種能力，履行其在日美安保條約上的義務。

增防衛支出？日稱日本自決

美國聯邦參議院軍委會四日就柯伯吉的國防部次長人事案召開聽證會。他以書面方式答覆參議員提問時明言，日本應盡快將防衛支出增至至少占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之三，並加快自衛隊的改革腳步；美方會以具建設性但帶有緊迫感的方式向日方表明這點。

石破五日就在參院預算委員會隔空回應說，日本的防衛支出由日本自行決定；日本政府編列預算會按自己的需求，而非出於被美國或其他國家提到而決定。

川普拒保護「不付錢」北約

另外，川普也被問到美國是否拒絕保護「不付錢」的北約（ＮＡＴＯ）成員國？他答道這是「常識」，要是有北約國家不付錢，他就不會協防這些國家，而且「他們該付更多錢」。他這說法備受爭議，被視為違反北約盟約。但他質疑一旦美國遇到麻煩，美方向北約國家求援，那「你認為他們會來保護我們嗎？」當然他們理應保護美國，但他不是很確定。