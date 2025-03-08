比特幣納美戰略儲備 川普簽了

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國總統川普6日簽署加密貨幣產業期待已久的行政命令，建立戰略比特幣儲備與其他數位資產儲備，為7日登場的白宮加密貨幣峰會暖場。但這項政策似乎不會大舉新購加密貨幣，引發幣圈失望，加密幣行情7日應聲走軟，比特幣一度跌2%。

白宮加密幣沙皇塞克斯（David Sacks）在社群平台X表示，川普已簽署設立比特幣戰略儲備的行政命令，將以美國政府已持有的比特幣為資本，這些比特幣來自刑事或民事案件沒收的資產，美國政府不會出售存入此儲備的加密貨幣。

他強調，這項儲備「不會花到納稅人一毛錢」，這項行政命令授權財長和商務部長制定「預算中立」策略，在不增加美國納稅人成本前提下，取得額外的比特幣。加密貨幣交易所Arkham估算，美國擁有超過19.8萬枚比特幣，價值約170億美元。

塞克斯說，這項行政命令也要求建立另一項數位資產儲備，涵蓋比特幣以外的其他加密貨幣。

但幣圈失望以對，因為加密貨幣儲備新添購的幣別只限比特幣，不包含其他加密貨幣，且採購還必須遵守預算中立原則，不能增加納稅人成本，利多程度遠不如市場預期。

Coindesk報價顯示，比特幣下挫2.6%至89,085.36美元，乙太幣重挫4.9%到2,188.68美元，瑞波幣跌1.4%至2.54美元，Solana挫跌4%至143.01美元，Cardano更大跌9.2%，報0.8758美元。

幣圈認為，這項行政命令將為7日白宮加密貨幣峰會暖場，讓川普宣布建立涵蓋比特幣與其他四種加密貨幣的戰略儲備。川普表示，他預期加密貨幣儲備涵蓋幣別將包含比特幣、乙太幣、瑞波幣（XRP）、Solana及Cardano。

加密貨幣 比特幣 美國

延伸閱讀

如何應對兩岸關係？美財長：川普確信任內習近平不會對台行動

剉咧等？川普稱關稅肯定會持續上升 再點名伊朗盡快談判

川普再傳下重手！烏克蘭被斷軍援情報後 商業衛星影像也沒了

不論敵友！不靠攏川普願景國家 美財長貝森特：等著關稅施壓

相關新聞

川普嗆美日安保條約沒互惠 日稱信任美會履行義務

美國總統川普六日指稱，已簽署幾十年的美日安保條約，並非互惠、只是單方面的協議，條約文要求美國必須協防日本，日本卻沒義務協...

川普：沙承諾投資美國1兆美元

美國總統川普六日說可望在一個半月後出訪沙烏地阿拉伯，並指稱利雅德承諾投資美國一兆美元。沙國可能成為川普第二任第一個訪問的...

比特幣納美戰略儲備 川普簽了

美國總統川普6日簽署加密貨幣產業期待已久的行政命令，建立戰略比特幣儲備與其他數位資產儲備，為7日登場的白宮加密貨幣峰會暖...

川普要求廢除「晶片法」 共和黨參議員打臉：不可能實現

美國總統川普呼籲廢除2022年通過、為國內半導體製造業提供520億美元的「晶片與科學法」（CHIPS and Scien...

川普批美日安保條約不互惠 石破茂：日本提供美軍基地

美國總統川普6日對美日安保條約表達不滿，認為不具互惠性質。日本首相石破茂說：「日本並非單方面受保護而已，日本有提供基地（...

瘋狂買買買：消費心理學刺激的《美式資本主義時代》

獨立的單戶住宅、高速公路、商場與帶狀購物中心構成了消費主義的物質景觀。同樣重要的是美國人的精神層面，因為消費者必須要有消費的動機。冷戰時期的自由主義將所得的成長導向一般美國家庭，提高了大眾購買力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。