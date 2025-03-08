比特幣納美戰略儲備 川普簽了

美國總統川普6日簽署加密貨幣產業期待已久的行政命令，建立戰略比特幣儲備與其他數位資產儲備，為7日登場的白宮加密貨幣峰會暖場。但這項政策似乎不會大舉新購加密貨幣，引發幣圈失望，加密幣行情7日應聲走軟，比特幣一度跌2%。

白宮加密幣沙皇塞克斯（David Sacks）在社群平台X表示，川普已簽署設立比特幣戰略儲備的行政命令，將以美國政府已持有的比特幣為資本，這些比特幣來自刑事或民事案件沒收的資產，美國政府不會出售存入此儲備的加密貨幣。

他強調，這項儲備「不會花到納稅人一毛錢」，這項行政命令授權財長和商務部長制定「預算中立」策略，在不增加美國納稅人成本前提下，取得額外的比特幣。加密貨幣交易所Arkham估算，美國擁有超過19.8萬枚比特幣，價值約170億美元。

塞克斯說，這項行政命令也要求建立另一項數位資產儲備，涵蓋比特幣以外的其他加密貨幣。

但幣圈失望以對，因為加密貨幣儲備新添購的幣別只限比特幣，不包含其他加密貨幣，且採購還必須遵守預算中立原則，不能增加納稅人成本，利多程度遠不如市場預期。

Coindesk報價顯示，比特幣下挫2.6%至89,085.36美元，乙太幣重挫4.9%到2,188.68美元，瑞波幣跌1.4%至2.54美元，Solana挫跌4%至143.01美元，Cardano更大跌9.2%，報0.8758美元。

幣圈認為，這項行政命令將為7日白宮加密貨幣峰會暖場，讓川普宣布建立涵蓋比特幣與其他四種加密貨幣的戰略儲備。川普表示，他預期加密貨幣儲備涵蓋幣別將包含比特幣、乙太幣、瑞波幣（XRP）、Solana及Cardano。