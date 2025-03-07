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加州州長反對跨性別女參與女子賽事 與進步派分歧

中央社／ 沙加緬度7日綜合外電報導

美國加州州長紐松是民主黨2028年角逐總統大位的可能人選，他近日在自己的Podcast新節目首集說，反對跨性別女子參與女性運動賽事，這與民主黨內進步派人士出現顯著分歧。

法新社報導，紐松（Gavin Newsom）的Podcast節目「我是蓋文．紐松」（This is Gavin Newsom）第1集邀請高人氣保守派倡議人士柯克（Charlie Kirk），並與他討論跨性別議題。

紐松告訴柯克：「我認為這是公平的問題，我在這件事完全同意你。這是公平問題，卻非常不公平。」

美聯社報導，大學時曾打過棒球校隊的紐松還表示：「我崇敬運動。因此，公平完全是正當問題。」

紐松這番發言是民主黨為了去年11月總統大選落敗所做的最新調和努力，這場選舉不僅讓川普（DonaldTrump）重返白宮，也使共和黨掌控國會兩院。

文化議題在多大程度上造成民主黨敗選，而非經濟政策及其他事務導致，民主黨人士的看法不一致。

整體而言，民調顯示美國社會普遍不接受跨性別女運動員參與女子賽事。根據「紐約時報」（The NewYork Times）以及益普索（Ipsos）的1月民調，民主黨也有高達7成支持者反對跨性別女運動員參加女子運動。

紐松長期以社會進步主義人士自居，這次卻引發LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒及其他）倡議人士的嚴厲指責。

例如加州眾議會民主黨籍議員沃德（ChrisWard）、參議會民主黨籍議員曼吉瓦（CarolinaMenjivar），兩人都是批評紐松的同黨人士。

他們指出：「紐松有時會展現勇氣，有時又不這麼做。這些言論讓我們醒來時深感噁心及失望。」

LGBTQ 民主黨 跨性別 運動

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