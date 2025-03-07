快訊

事前不知情？台積電投資美國千億元 郭智輝曝「大家都不知道」

川普再傳下重手！烏克蘭被斷軍援情報後 商業衛星影像也沒了

小米Xiaomi 15系列開賣寵粉！Xiaomi 15 Ultra送6千元贈品 價格、優惠資訊一次看

川普要求廢除「晶片法」 共和黨參議員打臉：不可能實現

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統川普呼籲廢除2022年通過、為國內半導體製造業提供520億美元的「晶片與科學法」。路透
美國總統川普呼籲廢除2022年通過、為國內半導體製造業提供520億美元的「晶片與科學法」。路透

美國總統川普呼籲廢除2022年通過、為國內半導體製造業提供520億美元的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法），共和黨議員對此表示，這項要求在國會根本不可能實現。

對法案投下贊成票的美國聯邦參議院17名共和黨人之一、德州聯邦參議員柯寧（John Cornyn）昨天表示：「我認為重建國內先進半導體製造業是國家安全和經濟要務。」他強調，「晶片法的整個目的就是國家安全。」

柯寧說道：「因為如果亞洲或（更具體地說）台灣與美國間（供應鏈）中斷，我們將陷入衰退，且無法製造先進武器或F-35戰鬥機這類飛機。」

川普4日晚間在國會參眾兩院聯席會議演說中表示：「你們的晶片法是個很糟糕、很糟糕的東西。我們給了數千億美元，卻毫無意義。他們拿了我們的錢卻不花。你們應該廢除晶片法，而剩下的，議長先生，你應該將它用來減少債務。」

同樣投下贊成票的北卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）表示：「這根本不可能實現。這只是一次聯席會議中的表態，即使從表面看來是個好主意，你真的認為我們能從民主黨爭取到8或10票來將它廢除嗎？」

提里斯指出，廢除這項法律需要兩黨強力支持，才能獲得60名參議員同意，終結「阻撓議事」（filibuster），讓法案正式進入表決階段。

晶片法的共和黨主要提案人印第安納州聯邦參議員楊恩（Todd Young）表示，川普要求廢除晶片法讓他感到意外，因為他原本從川普內閣被提名人那裡獲得保證，認為這項法律及其核心目標會被保留。

楊恩說道：「我的期望是，這個政府繼續支持這個關於供應鏈韌性和國家安全的政策。如果它需要隨時間推移轉變成不同模式，我當然持開放態度。但要明確說明的是，晶片與科學法─至少晶片的部分─大多已經實施。」

參議院多數黨領袖、南達科他州聯邦參議員圖恩（John Thune）也表示，他和其他共和黨人對於川普要求廢除晶片法感到驚訝，此舉似乎與川普要將高科技製造業帶回美國的更廣泛目標相矛盾。

圖恩說道：「我想，如你所知，有許多共和黨人對這項法案投下贊成票。」

共和黨 半導體 川普 晶片 美國 議員

延伸閱讀

剉咧等？川普稱關稅肯定會持續上升 再點名伊朗盡快談判

木板打騾鼻！稱烏軍援情報被斷「咎由自取」美特使：白宮早警告

【即時短評】川普都霸王硬上弓了 賴清德還在一廂情願？

是總統還是企業家？砸1.6億元跟川普1對1會談 挺川委員會募款邀金主

相關新聞

川普要求廢除「晶片法」 共和黨參議員打臉：不可能實現

美國總統川普呼籲廢除2022年通過、為國內半導體製造業提供520億美元的「晶片與科學法」（CHIPS and Scien...

瘋狂買買買：消費心理學刺激的《美式資本主義時代》

獨立的單戶住宅、高速公路、商場與帶狀購物中心構成了消費主義的物質景觀。同樣重要的是美國人的精神層面，因為消費者必須要有消費的動機。冷戰時期的自由主義將所得的成長導向一般美國家庭，提高了大眾購買力。

中情局解雇一批新進員工 美情報官員警告恐危害國安

3名知情人士透露，美國中央情報局（CIA）本週解雇一批近期招募的新進員工，美國現任和前任情報官員警告，此舉恐危害美國國家...

是總統還是企業家？砸1.6億元跟川普1對1會談 挺川委員會募款邀金主

Axios引述連線報（WIRED） 報導，美國總統川普的政治行動委員會積極替川普募款，目標是在今夏籌措到高達5億美元（約...

另類匿名捐款？川普專屬迷因幣大賺3.5億美元 剝削散戶投資人

川普在1月中旬、重返白宮之前推出個人專屬迷因幣$TRUMP，根據英國金融時報分析，至少賺進3.5億美元；由於迷因幣是沒有...

「我希望川普驅逐你們」俄州墨式餐館留言惹怒移民社區

俄亥俄州一家墨西哥餐廳的一名顧客，在該餐廳消費後不僅沒有留下任何小費，竟還在小費、簽名欄上寫下「我希望川普驅逐你們」的仇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。