中情局解雇一批新進員工 美情報官員警告恐危害國安

3名知情人士透露，美國中央情報局（CIA）本週解雇一批近期招募的新進員工，美國現任和前任情報官員警告，此舉恐危害美國國家安全。

路透社報導，這波裁員行動是在美國總統川普（Donald Trump）任命的CIA新局長雷克里夫（JohnRatcliffe）主導下進行。消息人士婉拒透露具體裁汰人數，但指出「並非只有一小部份」。

CIA發言人在聲明中說：「我們會審查進入CIA工作前兩年的人員…對某些人來說，這個過程會導致解雇。我們的幹員在快節奏且高風險的環境下工作，面臨非比尋常的壓力，這並非適合所有人。」

即使只是大量裁汰試用期人員，也可能影響CIA的情蒐和分析能力。一位要求匿名的美國情報官員表示，這波裁員若持續下去，CIA未來恐需數年時間才能恢復，因為審查、招募和訓練新進人員需要大量時間和精力。

前CIA高層霍夫曼（Daniel Hoffman）也對這波裁員表達關切，他指出裁汰一批耗費多年招募和訓練的情報人員，恐對美國國安造成危害。

他談到，當年前美國總統柯林頓（Bill Clinton）政府的人員縮編「重創情報圈…後來發生911恐怖攻擊，讓我們措手不及」。

「所以裁汰下一代情報人員究竟能省下多少成本，我們又冒著什麼樣的風險？」

CIA上月在白宮指示下，對自身內部人員進行審查，並透過電郵寄給人事管理局（Office of PersonnelManagement）試用期雇員名單，名單列出員工姓氏和名字第一個字母。

這封未加密電郵引發國會議員和CIA內部不安，憂心這些人的身分恐被洩露或遭外國對手取得，進而危害他們的安全。