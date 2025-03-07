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另類匿名捐款？川普專屬迷因幣大賺3.5億美元 剝削散戶投資人

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普重返白宮前夕推出的個人專屬迷因幣$TRUMP，賺進3.5億美元，引發道德爭議。路透
川普重返白宮前夕推出的個人專屬迷因幣$TRUMP，賺進3.5億美元，引發道德爭議。路透

川普在1月中旬、重返白宮之前推出個人專屬迷因幣$TRUMP，根據英國金融時報分析，至少賺進3.5億美元；由於迷因幣是沒有實際用途、價值基於投機的代幣，專家質疑出售這種加密貨幣等於允許向美國總統提供匿名捐款，價值波動劇烈也剝削散戶投資人

喬治城大學法學院的兼職教授、前商品期貨交易委員會主席馬薩德（Tim Massad）不贊同發行川普迷因幣。他說：「美國總統在任期間根本不該做一些能從職務獲利的事。這是惡例。」

金融時報藉由分析區塊鏈數據來計算收益（從創建$TRUMP放進官方錢包到後來在多個平台出售的代幣流動情況），發現川普迷因幣在初期銷售（推出後18日內）賺到的穩定幣USDC，大部分已由營運實體在2月5日從主要的流動性池（liquidity pool）提領出來，總值是3.5億美元。

其中的2.91億美元USDC再放入另一個流動性池。此舉有助支持市場。 

川普個人分到多少錢並不明朗。川普集團的關係企業CIC Digital與一家德拉瓦公司Fight Fight Fight共同擁有80%的代幣。

$TRUMP發行時鑄有10億枚代幣，首批推出2億枚，剩下8億枚計劃未來三年陸續釋出。

$TRUMP曾飆出75美元天價，但前1億枚以低於1.05美元的價格賣出，而目前交易價約為13美元，所以川普相關帳戶持有的8.31億枚代幣，計算價值約108億美元。

根據金融時報，川普迷因幣團隊曾在$TRUMP價格暴跌時，以每枚33.23美元自費買進100萬美元，顯然是為了穩定價格。

加密貨幣 川普 投資人 捐款 美國

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