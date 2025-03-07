美媒：美將利用AI審查社群 撤挺哈瑪斯學生簽證

美國媒體Axios今天引述國務院高官說法報導，美國國務院將運用人工智慧（AI）審查社群媒體帳號，撤銷被視為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）支持者的外國學生簽證。

美國總統川普1月簽署行政命令打擊反猶太主義，並矢言將驅逐參加抗議活動挺巴勒斯坦的非公民大學生等人。這波抗議潮在以色列發動軍事攻擊回應哈瑪斯2023年10月襲擊期間持續了數個月。

Axios報導，AI推動的「抓捕與撤銷」（Catch andRevoke）工作將包括對數以萬計學生簽證持有者的社群媒體帳號進行受到AI輔助的審查。

Axios表示，官員已在檢視關於反對以色列政策的示威活動以及猶太學生提出訴訟的新聞報導，這些訴訟強調外國人涉嫌參與反猶太主義。

路透社報導，部分親巴勒斯坦團體本身就是猶太人，且許多抗議群眾也譴責反猶太主義與哈瑪斯。然而，親巴與親以的抗議活動還是出現反猶太與伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）事件。

Axios報導，國務院正與司法部和國土安全部合作。這3個部門尚未發表評論。

川普已表示，若有教育機構允許他所謂的非法抗議活動，他將暫停提供他們聯邦資金。

川普4日曾說：「煽動者將遭到監禁/或永久被送回他們的祖國。美國學生將被永久除名或…逮捕。」

美國憲法第一修正案保障言論與集會自由。人權倡議人士已譴責川普對抗議群眾發表的言論。