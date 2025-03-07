美將撤24萬烏克蘭人臨時保護？ 川普：很快會決定

美國總統川普今天表示，他很快會決定是否撤銷約24萬名烏克蘭人在美國的臨時合法身分。

這些烏克蘭人因俄烏戰爭而逃到美國，路透社稍早報導，川普政府有意採取上述行動。

報導說，此舉最快於4月實施。一旦實施，美國前總統拜登政府歡迎烏克蘭公民的政策將徹底逆轉。早在上週川普和烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）於白宮公開爭執前，有關當局就開始計劃撤銷對烏克蘭人的臨時保護。

川普在白宮橢圓形辦公室被問到撤銷烏克蘭人身分並驅逐出境一事時告訴記者：「我們不想傷害任何人，我們當然不想傷害他們，我還在考慮。」

他說：「有些人認為這是適當的行動，有些人不這麼認為，我很快就會做出決定。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X上發文反駁路透社的報導，稱「目前尚未做出任何決定」。

美國國土安全部發言人麥勞夫林（TriciaMcLaughlin）昨天表示，部內暫無消息宣布。路透社尋求置評，但烏克蘭政府機關未回應。

川普1月20日就職當天曾簽署行政命令，要求國土安全部「終止各類臨時入境許可（parole）計畫」。

不具名川普政府官員和知情人士透露，川普政府計劃最快本月撤銷約53萬名古巴人、海地人、尼加拉瓜人和委內瑞拉人的臨時入境許可。

根據路透社目睹的美國移民暨海關執法局（ICE）內部電郵，臨時入境許可遭撤銷的移民恐將面臨快速遣返程序。