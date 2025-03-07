快訊

王品宣示創更多「億元」品牌 月營收破億就保證獲利？

讓日本再度偉大？東京想花千億重建「江戶城天守閣」

驚！71歲陳盈潔死訊瘋傳 經紀人回應這麼說

川普想擺脫核武！再點名中俄：如果大家都能放棄就太好了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普似乎有意擁抱無核化，6日表示支持全球大國實現無核化，說如果大家都能放棄核武就太好了，稱美國和俄羅斯時核武最多的國家，中國則將在4至5年內擁有同等數量核武，稱核武威力太驚人。

新聞周刊報導，川普發表上述言論之際，全球超級大國之間的緊張局勢加劇，美國、俄羅斯和中國都極力實現核能力的現代化和擴張。

這並非川普首次談論該問題，2月時才在白宮橢圓辦公室批評美國為重建核威懾力量而投資數千億美元。他也表示希望獲得美國敵方同意削減國防開支的承諾。

川普當時說，「我們沒有理由製造全新的核武，我們已經有很多了。大家的核武加起來可以毀滅世界50次，甚至100次。而我們現在正在製造新型核武器，他們也在製造核武器。」稱希望與俄羅斯和中國重啟核武限制談判，最終期待3國同意將龐大的國防預算削減一半。

儘管川普希望重啟無核化努力，但一些專家仍對此類協議的可行性持懷疑態度。根據《原子科學家公報》報導，美國每年已在核子現代化計畫上投入750億美元，預計未來30年總投入將達到1.7兆美元。

俄羅斯 國防預算 川普 核武 美國

延伸閱讀

談川普對北京政策 王毅：「兩面人」做法無法建立互信

回應川普延徵加墨關稅 加拿大暫停對美徵收第二輪關稅

美股重挫暫緩加、墨高關稅？ 川普：與市場表現無關

川普不滿「美日安保條約」覺得沒互惠！嗆聲：美國不用日本保護

相關新聞

質疑北約、美日安保條約 川普：美國有難他們未必幫忙

美國總統川普6日表示，如果有北約國家不繳費，美國將不會防衛他們；川普質疑，如果美國有難，北約國家未必會來保衛美國；川普也...

川普想擺脫核武！再點名中俄：如果大家都能放棄就太好了

美國總統川普似乎有意擁抱無核化，6日表示支持全球大國實現無核化，說如果大家都能放棄核武就太好了，稱美國和俄羅斯時核武最多...

不付錢就不協防！川普稱是否支持北約還在思考

美國總統川普今天再度表示，他還在思考要不要支持北大西洋公約組織（NATO），並說沒有適當支出軍費的國家，就不應獲得防衛

彭博：美Stargate首座設施配逾6萬顆輝達超級晶片

美國總統川普1月與企業宣布在美國打造AI基礎設施Stargate計畫。彭博新聞今天報導，該計畫當中的德州資料中心將搭載6...

川普不滿「美日安保條約」覺得沒互惠！嗆聲：美國不用日本保護

共同社報導，美國總統川普6日就《美日安保條約》表達不滿，認為條約並非互惠性質。

可能成上任後出訪首站 川普：沙烏地阿拉伯允投資一兆美元

美國總統川普6日表示，他預計在一個半月後訪問沙烏地阿拉伯，並表示，沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）承諾投資美國一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。