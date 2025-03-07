川普想擺脫核武！再點名中俄：如果大家都能放棄就太好了

美國總統川普似乎有意擁抱無核化，6日表示支持全球大國實現無核化，說如果大家都能放棄核武就太好了，稱美國和俄羅斯時核武最多的國家，中國則將在4至5年內擁有同等數量核武，稱核武威力太驚人。

新聞周刊報導，川普發表上述言論之際，全球超級大國之間的緊張局勢加劇，美國、俄羅斯和中國都極力實現核能力的現代化和擴張。

這並非川普首次談論該問題，2月時才在白宮橢圓辦公室批評美國為重建核威懾力量而投資數千億美元。他也表示希望獲得美國敵方同意削減國防開支的承諾。

川普當時說，「我們沒有理由製造全新的核武，我們已經有很多了。大家的核武加起來可以毀滅世界50次，甚至100次。而我們現在正在製造新型核武器，他們也在製造核武器。」稱希望與俄羅斯和中國重啟核武限制談判，最終期待3國同意將龐大的國防預算削減一半。

儘管川普希望重啟無核化努力，但一些專家仍對此類協議的可行性持懷疑態度。根據《原子科學家公報》報導，美國每年已在核子現代化計畫上投入750億美元，預計未來30年總投入將達到1.7兆美元。