川普政府削減支出 考慮關閉部分美國駐外領事館

數名美國官員今天表示，美國國務院正準備在未來數月內關閉多個主要位於西歐的領事館，並尋求在全球縮減人力。

官員表示，國務院也在考慮可能整併位於華府總部的多個專業局處，這些機構負責人權、難民、全球刑事司法、婦女議題以及打擊人口販運等領域的工作。

路透社上個月報導，川普與億萬富翁馬斯克（ElonMusk）正推動前所未有的聯邦政府削減開支計畫，美國駐全球使館已被要求評估裁減至少10%的美籍與當地員工。

這位共和黨籍總統希望確保他的官僚體系完全配合他的「美國優先」政策。上個月，他發布行政命令，對美國外交事務進行改革，以確保「忠實且有效」地執行其外交政策方針。

在競選期間，川普曾多次承諾透過解僱他認為不忠誠的官僚來「清除深層政府」。

批評者表示，美國外交布局規模可能縮減，再加上解散提供全球數十億美元援助的美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development），可能會削弱美國的領導地位，並為中國和俄羅斯等對手留下危險的空缺，讓他們有機可乘。

川普和馬斯克表示，美國政府規模過於龐大，美國納稅人資助的援助遭到浪費，且存在欺詐行為。

3名官員表示，德國的萊比錫（Leipzig）、漢堡（Hamburg）和杜塞道夫（Dusseldorf），法國的波爾多（Bordeaux）和史特拉斯堡（Strasbourg），以及義大利的佛羅倫斯（Florence），都在國務院考慮關閉的較小規模領事館名單中。他們還說，這些計畫仍可能出現變數，因為部分員工正在爭取讓這些領事館繼續運作。

官員表示，國務院3日已通知國會，計劃關閉位於土耳其東南部城市加濟安泰普（Gaziantep）的分支機構，這裡是華府支持敘利亞北部人道援助工作的據點。

根據國務院官網，國務院在全球超過270個外交使團運作，總員工數接近7萬人。其中約4萬5000人是當地雇員，1萬3000人是外交服務人員，1萬1000人是公務員。