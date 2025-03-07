快訊

轉載「女人大律師圖卡」改錯字業配葉黃素！ 陳沂違反著作權遭起訴

MLB／鄧愷威大殺四方！模擬賽2局狂飆6K 打者揮空率高達7成

驚悚畫面曝！台中火力發電廠區工地起火 濃煙密布路過駕駛喊「快跑」

川普政府削減支出 考慮關閉部分美國駐外領事館

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

數名美國官員今天表示，美國國務院正準備在未來數月內關閉多個主要位於西歐的領事館，並尋求在全球縮減人力。

官員表示，國務院也在考慮可能整併位於華府總部的多個專業局處，這些機構負責人權、難民、全球刑事司法、婦女議題以及打擊人口販運等領域的工作。

路透社上個月報導，川普與億萬富翁馬斯克（ElonMusk）正推動前所未有的聯邦政府削減開支計畫，美國駐全球使館已被要求評估裁減至少10%的美籍與當地員工。

這位共和黨籍總統希望確保他的官僚體系完全配合他的「美國優先」政策。上個月，他發布行政命令，對美國外交事務進行改革，以確保「忠實且有效」地執行其外交政策方針。

在競選期間，川普曾多次承諾透過解僱他認為不忠誠的官僚來「清除深層政府」。

批評者表示，美國外交布局規模可能縮減，再加上解散提供全球數十億美元援助的美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development），可能會削弱美國的領導地位，並為中國和俄羅斯等對手留下危險的空缺，讓他們有機可乘。

川普和馬斯克表示，美國政府規模過於龐大，美國納稅人資助的援助遭到浪費，且存在欺詐行為。

3名官員表示，德國的萊比錫（Leipzig）、漢堡（Hamburg）和杜塞道夫（Dusseldorf），法國的波爾多（Bordeaux）和史特拉斯堡（Strasbourg），以及義大利的佛羅倫斯（Florence），都在國務院考慮關閉的較小規模領事館名單中。他們還說，這些計畫仍可能出現變數，因為部分員工正在爭取讓這些領事館繼續運作。

官員表示，國務院3日已通知國會，計劃關閉位於土耳其東南部城市加濟安泰普（Gaziantep）的分支機構，這裡是華府支持敘利亞北部人道援助工作的據點。

根據國務院官網，國務院在全球超過270個外交使團運作，總員工數接近7萬人。其中約4萬5000人是當地雇員，1萬3000人是外交服務人員，1萬1000人是公務員。

國務院 美國 馬斯克

延伸閱讀

不付錢就不協防！川普稱是否支持北約還在思考

美烏官員下周於沙國會談 澤倫斯基：將與川普合作 望進行有意義會面

證明與習近平關係好 川普：不再稱新冠是「中國病毒」

川普上任推動新經濟政策 牽動全球政經發展

相關新聞

不付錢就不協防！川普稱是否支持北約還在思考

美國總統川普今天再度表示，他還在思考要不要支持北大西洋公約組織（NATO），並說沒有適當支出軍費的國家，就不應獲得防衛

川普不滿「美日安保條約」覺得沒互惠！嗆聲：美國不用日本保護

共同社報導，美國總統川普6日就《美日安保條約》表達不滿，認為條約並非互惠性質。

彭博：美Stargate首座設施配逾6萬顆輝達超級晶片

美國總統川普1月與企業宣布在美國打造AI基礎設施Stargate計畫。彭博新聞今天報導，該計畫當中的德州資料中心將搭載6...

可能成上任後出訪首站 川普：沙烏地阿拉伯允投資一兆美元

美國總統川普6日表示，他預計在一個半月後訪問沙烏地阿拉伯，並表示，沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）承諾投資美國一...

證明與習近平關係好 川普：不再稱新冠是「中國病毒」

美國總統川普6日表示，他與中國大陸國家主席習近平關係良好，希望大家不要再稱新冠肺炎為「中國病毒」。

路透：川普擬撤銷逃亡美國烏克蘭人臨時合法身分 24萬人恐遭驅逐出境

路透報導，美國川普政府的一名資深官員和其他三名知情人士表示，川普政府計畫撤銷因俄烏戰爭逃亡美國的24萬名烏克蘭人臨時合法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。