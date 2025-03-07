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不付錢就不協防！川普稱是否支持北約還在思考

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統川普今天再度表示，他還在思考要不要支持北大西洋公約組織（NATO），並說沒有適當支出軍費的國家，就不應獲得防衛。法新社
美國總統川普今天再度表示，他還在思考要不要支持北大西洋公約組織（NATO），並說沒有適當支出軍費的國家，就不應獲得防衛。法新社

美國總統川普今天再度表示，他還在思考要不要支持北大西洋公約組織（NATO），並說沒有適當支出軍費的國家，就不應獲得防衛。

川普告訴媒體：「如果他們不付錢，我就不會協防他們。」

法新社報導，川普經常質疑，美國是否應該繼續在北約扮演核心角色。美國是這個跨大西洋聯盟中規模最大的軍事力量，且自二戰以來一直是歐洲安全的終極保障者。

今年1月展開第2個總統任期的共和黨人川普進一步批評北約成員國在防衛預算支出不夠多，而且過度依賴美國。

他說：「他們應該付更多錢。」

川普對記者發表的這番言論是在回應美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天稍早的報導。這篇報導指出，川普正在考慮一項調整美國軍事支持的計畫，讓國防支出占國內生產毛額（GDP）較高比例的國家獲得更多支持。

根據這項報導的計畫，被認定支出不足的國家若遭受攻擊，可能不會獲得美國協防。

這可能會削弱北約核心第5條款（Article 5）的效力，即任何成員國遭受攻擊時，視同對全體成員的攻擊。

北約 川普 美國

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