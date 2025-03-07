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川普不滿「美日安保條約」覺得沒互惠！嗆聲：美國不用日本保護
共同社報導，美國總統川普6日就《美日安保條約》表達不滿，認為條約並非互惠性質。
川普在白宮見記者時突然提及日本，稱他喜歡日本，與日本的關係良好，但與日本簽訂了有趣的《美日安保條約》，認為美國必須保衛日本，但美國不需要日本保護。此番言論暗示美國可能會向日本施壓，要求增加國防開支。
此外，川普也批評歐洲的北約國家在貿易中剝削美國，但國防開支嚴重不足，警告若這些國家不付錢，美國就不會提供保護。
日本首相石破茂2月訪美時，川普並未公開發表此類怨言。
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