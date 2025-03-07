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證明與習近平關係好 川普：不再稱新冠是「中國病毒」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平。(路透資料照)
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平。(路透資料照)

美國總統川普6日表示，他與中國大陸國家主席習近平關係良好，希望大家不要再稱新冠肺炎為「中國病毒」。

川普6日在白宮簽署行政命令，並接受媒體提問。

有媒體詢問，川普近期是否與習近平通話？川普說，他有與習近平通話，但不願透露細節；川普說，他與習近平的關係很好，不過兩人的關係因新冠疫情受創，所以他不再稱新冠肺炎為「中國病毒」，他也請大家不要再稱呼新冠肺炎是中國病毒。

媒體追問川普是否在1月17日之後與習近平通話？川普說，「我不想這麼說，但我有跟他（習近平）說話；我常常跟他說話。」

川普曾在今年1月17日與習近平通話；川普當時在社群網路「真實社群」（Truth Social）上證實他與習近平通話，並表示，這是通對美中關係非常良好的通電。

川普 新冠肺炎 美中關係 習近平

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