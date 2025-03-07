「川普衰退」若隱若現 多位大咖擔心的股市和經濟崩盤恐成真

許多市場評論家多年來不斷警告，美國股市將會崩盤，且經濟將會衰退。隨著「川普衰退」（Trumpcession）的隱憂逼近，這些末日預言家最終可能成為先知。

Business Insider報導，亞特蘭大聯邦準備銀行的GDPNow模型預期，美國本季經濟將下滑2.8%，上周該模型還預期會成長2.3%；通膨率也已從去年9月的2.4%升高至1月的3%，經濟萎縮但通膨升高，引發停滯性通膨現身的疑慮。

雖然通膨率已從2022年中達到的40年高點逾9%降溫，美國聯準會（Fed）也已從去年9月高峰降息100個基點，但美國總統川普的政策正讓這些光明前景籠罩烏雲。而結果就是可能發生所謂的「川普衰退」。

雖然沒有人可以完全預料到未來股市是否還會面臨更多苦痛，或是經濟將會如何下滑，但投資人絕對都已聽過許多對於未來的警告。

電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）早在2021年就已對「史上最大的投機泡沫」示警，並稱呼散戶大舉湧入的迷因股和加密貨幣是「崩盤之母」。

有「泡沫預言家」之稱的資產管理公司GMO共同創辦人葛蘭森（Jeremy Grantham）也多年來持續發布類似警告，他在最近Podcast節目上表示，美國史上最大的「超級泡沫」正在形成，且若按照歷史規律，美國股市將必須暴跌50%。

有「債券天王」稱號的富豪投資人葛洛斯（Bill Gross）本周表示，川普的「毀滅性關稅」已威脅阻礙成長和引發通膨。他並表示，俄烏戰爭正在分裂西方國家，這些所有的逆風可能打擊成長股。

諾貝爾經濟獎得主克魯曼（Paul Krugman）也將美國經濟前景惡化的原因，歸咎於川普對美國盟友加拿大和墨西哥的關稅，以及特斯拉執行長馬斯克的激進削減開支和裁撤公務員。

克魯曼本周撰文寫道：「美國現在就像被困在一輛燃燒的特斯拉上，大部分的美國經濟和政府似乎處於自焚邊緣。」