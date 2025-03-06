路透：川普擬撤銷逃亡美國烏克蘭人臨時合法身分 24萬人恐遭驅逐出境

路透報導，美國川普政府的一名資深官員和其他三名知情人士表示，川普政府計畫撤銷因俄烏戰爭逃亡美國的24萬名烏克蘭人臨時合法身分，這可能讓他們被迅速驅逐出境。

這項措施最快在4月實施，若付諸實行將徹底逆轉前總統拜登執政期間深受烏國人歡迎的政策。

路透指出，在川普和烏克蘭澤倫斯基上周於白宮發生爭執前，川普政府早已在進行撤銷對烏克蘭人保護的計畫。消息人士表示，這是川普撤銷超過180萬移民合法身分計畫的一環。這些移民經由拜登政府啟動的臨時人道假釋計畫，獲准入境美國。

美國國土安全部發言人翠西亞．麥勞夫林（Tricia McLaughlin）表示，國土安全部尚未宣布任何消息。白宮和烏克蘭大使館沒有回應置評請求。

川普1月20日就職當天就發布行政命令，要求國土安全部「結束各類人道假釋計畫」。

透露相關資訊的川普政府官員和一名知曉相關狀況的消息人士說，川普政府計畫最快本月撤銷53萬名古巴人、海地人、尼加拉瓜人和委內瑞拉人的假釋身分。他們要求匿名談論內部審議情況。

路透所見的美國移民與海關執法局（ICE）電子郵件則指出，被剝奪假釋資格的移民可能將面臨快速遣返程序。