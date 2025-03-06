「美國正在摧毀世界秩序」烏軍前總司令示警：北約可能不復存在

烏克蘭武裝部隊前總司令、現任駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）6日表示，隨著華府正向莫斯科表達善意，美國正在摧毀世界秩序。

基輔獨立報報導，扎盧茲尼在智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）演說時表示，川普總統的政府質疑「整個西方世界」的團結。他說，「華府現在正試圖在沒有美國參與的情況下，將安全問題下放給歐洲。所以我們可以說，在不久的將來，北約也可能不復存在」。

扎盧茲尼認為，歐洲可能是俄羅斯的下個目標，對西方夥伴的擔憂，可能使莫斯科開始組成「軸心」，「我們看到，不只是邪惡軸心和俄羅斯試圖修正世界秩序，而且美國正最終摧毀這個秩序」。

札盧茲尼還表示，「當這些軸心的國家彼此締結戰略協議時，我們應該想到，或許這是修正既有世界秩序的一種嘗試」。